Survivor’da bomba iki isim! Dengeler alt üst olacak

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Survivor’da bomba iki isim! Dengeler alt üst olacak

Geçtiğimiz senelerde ani bir kararla Survivor’dan ayrılan Aycan Yanaç ve Elif Şadoğlu yarışmaya geri döndü.

Yarışmadan kendi kararlarıyla ayrılan Aycan Yanaç ve Elif Şadoğlu 2025 Survivor’a geri döndü. Yurt dışında katıldığı yarışmada ikincilik kazan Aycan Yanaç, sosyal medyayı adeta başarısıyla salladı.

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Aldığı hasarın hem fiziksel hem de mental olarak ayrılık kararı aldırmaya mecbur bıraktığını söyleyen Aycan Yanaç, “ Hayat bu, her şey istediğimiz gibi gitmiyor." diyerek ayrılık kararını duyurmuştu.

Yanaç geçtiğimiz aylarda da Turabi ile birlikte yurt dışında Exatlon yarışmasına katılmıştı.

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ALMANYA'DA 2. OLDU

Exatlon Almanya yarışmasına katılan Aycan Yanaç burada da 2. olarak büyük bir başarı göstermişti. Aycan Yanaç'ın Survivor 2025 kadrosuna dahil olması sosyal medyada da büyük bir sevinçle karşılandı.

"Yeni gelmedim geri geldim" diyen Survivor Aycan'a dair yapılan yorumlar;

Her gelişinde bizdeki heyecan hiç değişmiyor inşallah bu sefer farklı sonuçlanır tabi…

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “ Oyy civciv’im gelmiş o zaman kadınlarda tarafımızı belli edelim. Hazır bir Aycan Yanaç çok rahat bir şekilde o finali görür garantisi sayısı olmaya hazır olun.

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