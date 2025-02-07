Survivor'da dokunulmazlığı kazanan belli oldu

TV8'de ekrana gelen Survivor 2025 hız kesmeden sürüyor. Yarışmada ilk iki eleme adayı kesinleşti.

All Star ve Mavi takım yarışmacıları kazanmak için parkurda kozlarını paylaştı.

Survivor'da 3. dokunulmazlık heyecanı izleyicileri ekrana kitledi. İki takım da kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Survivor'da ilk eleme adayı Mehmet Özyay oldu. İkinci eleme adayı ise Sedat olmuştu. Survivor'da bu akşam 3. eleme adayı ise belli oldu.

Survivor'da ödül oyunu Waffle olunca yarışmacılar çok heyecanlandı. Bazı yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı. Sunucu Murat Ceylan, yarışmacıların tepkileri karşısında ''Ben ilk defa bir ödüle bu kadar ağlandığını görüyorum'' diyerek şaşkınlığını gizlemedi.

Survivor'a yedek olarak dahil olan eski Survivor yarışmacılarından Hikmet ile Adem arasındaki gerginlik devam sürüyor. İki isim parkurda ve ada konseyinde yine tartışmıştı.

Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlığını Gönüllüler takımı All Star'a karşı büyük bir farkla 12-5 kazandı.

Gönüllüler çok büyük sevinç yaşayarak ödülün de sahibi oldu. Gecenin sonunda Survivor'da 3. eleme adayı Batuhan Gökgöz olarak belirlendi.