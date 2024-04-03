Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da dün akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı.
Dokunulmazlık oyununda mağlup olan takım, konseyde yapılan oylamada eleme adayını belirledi.
Erkek elemesinin olacağı bu haftada takımlar dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya yarıştı.
Survivor adasına veda etmek istemeyen yarışmacılar parkurda mücadele etti.
Oyunun sonunda üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.
Mavi takımın dokunulmazlığı kaybetmesi sebebiyle içlerinden biri eleme adayı seçildi.
Haftanın üçüncü eleme adayı seçilen ismi Yiğit Poyraz oldu.
İlk dokunulmazlık oyununda eleme adayı Hakan Hatipoğlu olurken ikinci dokunulmazlık oyununda elenmek üzere seçilen kişi eski futbolcu Sercan Yıldırım olmuştu.
Survivor All Star’a son olarak veda eden isim ise Aysu Keskin olmuştu.