Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?
Kaynak: Haber Merkezi
Survivor All Star'da dün akşam ekrana gelen bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu.
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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? 1

Survivor All Star'da dün akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? 2

Dokunulmazlık oyununda mağlup olan takım, konseyde yapılan oylamada eleme adayını belirledi.

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? 3

Erkek elemesinin olacağı bu haftada takımlar dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya yarıştı.

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? 4

Survivor adasına veda etmek istemeyen yarışmacılar parkurda mücadele etti.

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? 5

Oyunun sonunda üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? 6

Mavi takımın dokunulmazlığı kaybetmesi sebebiyle içlerinden biri eleme adayı seçildi.

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? 7

Haftanın üçüncü eleme adayı seçilen ismi Yiğit Poyraz oldu.

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? 8

İlk dokunulmazlık oyununda eleme adayı Hakan Hatipoğlu olurken ikinci dokunulmazlık oyununda elenmek üzere seçilen kişi eski futbolcu Sercan Yıldırım olmuştu.

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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? 9

Survivor All Star’a son olarak veda eden isim ise Aysu Keskin olmuştu.

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