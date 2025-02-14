Survivor'da eleme adayları belli oldu! Bakın hangi kadın yarışmacılar elenecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor'da eleme adayları belli oldu! Bakın hangi kadın yarışmacılar elenecek

Survivor All Star'da kıran kırana mücadele devam ederken ödül oyunu ardından 2025 sezonunda ilk "Bil bakalım" oyunu oynandı.

Peki, 13 Şubat 2025 Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı ve haftanın eleme adayları kimler? İşte, Survivor son bölümde eleme adayları ve ödül oyununu kazanan takım...

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Dokunulmazlık oyunu sonrası ödül oyununda üstünlük sağlamak isteyen All Star ünlüler ve gönüllüler takımı arasında gerilim yüksekti.

Peki, 13 Şubat 2025 Survivor son bölümde ödül oyununu hangi takım kazandı ve haftanın eleme adayları kimler oldu?

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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI 13 ŞUBAT?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım All Star ünlüler oldu.

Adem cezası nedeniyle ödül oyunundan yararlanamadı.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu haftanın eleme adayları her iki takımdan da seçildi.

Serenay Aktaş, Sevgi İme, ve Sema Aydemir eleme adayları olarak gösterildi.

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DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

Bir dokunulmazlık oyununu ise All Star ünlüler takımı kazandı.

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