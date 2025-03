Survivor'da eleme heyecanı! Potaya giren isimler belli oldu

All Star ve Gönüllüler takımı parkurda dokunulmazlık ve ödül oyunları için kıyasıya mücadele ediyor. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'da haftanın 4 eleme adayı belli oldu. All Star ve Gönüllüler takımı, kritik oyunları kazanmak için kıran kırana yarışıyor.

DÖRT İSİM BELLİ OLDU

Sevilen yarışmada geçen hafta elenen isim Doğuş Dicle olmuştu. Survivor'da elenmesi yönünde yazılan 4 isim belli oldu. Eleme adayları sırasıyla; Asena, Tuğba, Pınar ve Yağmur oldu.

İŞTE DÜELLO EŞLEŞMELERİ

Düelloda, Pınar ile Tuğba, diğer tarafta ise Yağmur ve Asena mücadelesi yaşanacak.

PINAR İLE BATUHAN ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Survivor 2025'te ekrana gelen 26 Mart tarihli bölümde haftanın 3. eleme adayı Gönüllüler Mavi takımdan Pınar Saka oldu.

Gönüller takımının yeni eleme adayı olan Pınar Saka, ismini yazan Batuhan Karacakaya'ya tepki gösterdi. 'Böyle bir sonucu bekliyordum, şaşırmadım'' diyen Pınar, ismini yazan takım arkadaşlarından biri olan Batuhan Karacakaya ile konseyde tartıştı.

Karşılıklı tartışmanın uzaması üzerine devreye ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı girdi.