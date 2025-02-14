Survivor'da gerilim tavan yaptı! Almeda'yı tutamadılar

Kaynak: Haber Merkezi

Çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da gerilim yine tavan yaptı. Almeda, rakipleriyle yaşadığı tartışmalara bir yenisini daha ekleyerek Sevgi ile ciddi bir kavgaya tutuştu.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor programında gerginlik bitmek bilmezken, Almeda, programda sıkça tartışmalar yaşadığı Sevgi'yle bu kez fiziksel bir çatışmaya girdi. Almeda, Sevgi'nin kendisini tahrik ettiğini ileri sürerek gerilimi yükseltti.

YARIŞMACILAR ZOR AYIRDI

İki yarışmacı arasındaki gerginlik, oyun alanını bir savaş meydanına çevirdi. Diğer yarışmacılar ve programın çalışanları, Almeda ve Sevgi’yi zorla ayırarak olayı kontrol altına aldılar. Bu anlar, Survivor’ın 14 Şubat tanıtımında da izleyicilere yansıdı.

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