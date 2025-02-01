Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu

Survivor'da Volkan, ilk dokunulmazlıkta üstünlük yakaladıklarını söyledi. Yarışmacılardan Ayşe, All Star'ın karışmaya müsait olduğunu ifade etti.

Yarışmada İsmail takımına sitem etti.

Son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı belli oldu.

Öte yandan Volkan, "Önceki oyunda aldığımız galibiyetten sonra bugün takımın havası yerinde. Ezici bir üstünlükle sayılarımızı aldık. Erkeklerimizin hemen hemen hepsi nerdeyse hiç kaçırmadı. Bende dokunulmazlık sembolünü takımımıza kazandırdım. Takımımı çok seviyorum" diye konuştu.

Ayşe, "İkinci dokunulmazlığı da mutlaka kazanmamız gerekiyor. Çünkü karşı takımda müthiş karışmalar olacağını düşünüyorum. Birinci dokunulmazlığı kaybettiklerinde 2 de olsa Meryem'in ismi çıktı. Serenay'ın isminin çoğunlukla çıkmasını bekliyordum ama Meryem'in isminin çıkması bende soru işareti yarattı. Çünkü Meryem'in orada 3-4 kişinin üstünde olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sema ile Tuğba'nın çıktığı oyunda ise Tuğba kazandı. Oyun sonrası Sema kendini yere bıraktı. Sema'nın yaşadığı sakatlık panik yarattı. Bir süre yerden kalkamayan Sema'ya sağlık ekibi müdahale etti.

Survivor'da dişe diş geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. All Star takımı konseyinde ikinci eleme adayı gösterilen isim Zeynep Alkan oldu.