Survivor'da korku dolu anlar… Adem Kılıçcı köpek balıklarının ortasında kaldı!

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Survivor'da korku dolu anlar… Adem Kılıçcı köpek balıklarının ortasında kaldı!

Survivor 2025, son bölümü yürekleri ağza getirdi. Ünlü yarışmacı Adem Kılıççı, köpek balıklarıyla dolu sularda kaldığı görüntüler izleyenleri şaşkına uğratti. İşte o anlar...

Survivor 2025, geçtiğimiz günlerde son yayınlanan bölümü yürekleri ağızlara getirdi. O korku dolu anları anlatan Kılıçcı, “5-6 tane köpek balığının ortasında kaldık. İlk defa suyun içinde bir köpek balığının bana doğru geldiğini hissettim” dedi.

kopekbaligi.jpgSurvivor 2025, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ederken yarışmanın dün yayınlanan bölümünde korku dolu anlar yaşandı.

Ünlü yarışmacı Adem Kılıççı’nın köpek balıklarıyla dolu sularda kaldığı görüntüler, izleyenlerin nefesini kesti.

kopekbaligii.webpKısa sürede gündeme oturan görüntülerle ilgili konuşan Kılıçcı, “Bugün küçük bir köpek balığının peşine düştük. 5-6 tane köpek balığının ortasında kaldık. İlk defa suyun içinde bir köpek balığının bana doğru geldiğini hissettim. Hem korktum hem açtım. Biraz korkuyla biraz cesaret, ikisi karışık bir şey oldu. Ben bu ağı atsam bu köpek balığı ağla birlikte beni götürür dedim” ifadelerini kullandı.

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