Survivor'da korku dolu anlar! Çığlıklar yükseldi bir anda kanlar içinde kaldı

Survivor’un yeni bölüm tanıtımı korku dolu anlara sahne oldu. İddialı yarışmacılardan Batuhan Gökgöz feci bir kaza geçirdi. Survivor’un yeni bölüm tanıtımı olay oldu.

SANSÜR UYGULANDI

Kaza geçiren Batuhan Gökgöz’ün imdadına diğer yarışmacı arkadaşlar yetişti. 'Ah, burnum' diyerek haykıran Batuhan Gökgöz kanlar içinde kaldı. O anlara sansür uygulandı. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Batuhan’ı görünce çok üzüldüm', 'Batuhan'a üzüldüm', 'Çok üzüldüm umarım iyidir', 'Batuhan Gökgöz umarım iyileşirsin geçmiş olsun' gibi yorumlar yapıldı.