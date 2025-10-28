Ekranların fenomen yarışması Survivor 2026, henüz başlamadan gündemdeki yerini koruyor.

Yarışmanın eski şampiyonlarından Avatar Atakan, yaptığı son açıklamayla yeni sezonda yer alacak bir yarışmacının adını resmi duyuru yapılmadan önce dile getirdi.

"Ünlüler All Star" formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor 2026’nın ilk iki yarışmacısı kesinleşmiş durumda. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı önce Bayhan Gürhan’ın kadroya dahil olduğunu duyurmuş, ardından Keremcem’in de yarışmada olacağını açıklamıştı.

Survivor’ın unutulmaz yarışmacılarından Avatar Atakan ise son sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Atakan, “Herkesin merakla beklediği sezon Bayhan var, ben de çok merak ediyorum nasıl performans gösterecek,” ifadelerini kullandı.

Atakan devamında gülümseyerek, “Nagihan tekrardan gidiyor, inşallah şampiyon olur, başarılar diliyorum,” dedi.

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok izleyici, “Acun Ilıcalı’dan önce açıklama yapmak profesyonelliğe sığmaz” yorumunda bulunurken, bazıları Atakan’ın bilerek dikkat çekmeye çalıştığını iddia etti.

Yarışmanın gizlilik ve sürpriz unsurlarıyla öne çıktığını hatırlatan izleyiciler, “Survivor sürprizlerle yaşar, Atakan bu kez sınırı aştı” değerlendirmelerinde bulundu.

Acun Ilıcalı cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, kulislerde Atakan’ın sözlerinin yapım ekibini rahatsız ettiği ve bu çıkışın “erken ifşa” olarak görüldüğü konuşuluyor.