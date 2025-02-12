Survivor'da kural ihlali şoku! Acun Ilıcalı ateş püskürdü... Yakalanınca itiraf etti

Geçtiğimiz sezon da neredeyse aynı bir durum yaşanmıştı. Poyraz, Dominikli bir adamın villasına izinsiz girip yiyecek ve içecek almıştı. Bu olay büyük bir skandala dönüşmüştü.

İTİRAF ETTİ

Olayın ardından Acun Ilıcalı, Hikmet’in itiraf etmesini istedi. Hikmet çaldığını itiraf etti. Acun Ilıcalı "Bunu kabul etmiyorum adaleti bozuyor bu iş. Burada insanlar birbirini parçalarken bir yarışmacının bir yerlere bir şey gömmesini kabul etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

"ÇALDI BİLİYORUM"

Yağmur’un, Hikmet hakkında "İtiraf et" demesi üzerine Acun Ilıcalı, "Senin bilgin var mı itiraf et" diyerek Yağmur’un bu konuda bilgi sahibi olduğunu ima etti. Yağmur Acun Ilıcalı'nın ceza tehdidi sonrası "Bilgim var, ortalık karışacak. Ben bir şeyler biliyorum ama hiç gitmedim oraya. Ama yemin ediyorum ne içildi görmedim. Çaldı yani onu biliyorum, teklif etti, korktuk gitmedik" dedi.

DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Hikmet’e 6 ödülden yararlanamama cezası verildi. Hikmet cezayı çok bulsa da Acun Ilıcalı "Adaleti böyle sağlayacağız" dedi.