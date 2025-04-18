Survivor'da kural ihlali yapıldı. İki yarışmacıya ceza verildi

Survivor All Star 2025'te kural ihlalini açıklayan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

Biliyorsunuz birleşmede sizleri rahat evlerde kaldırdık. Rahat şartlarda kaldınız. Birleşme partisinden sonrası günde olmak kaydıyla. Rahat ettirdik diye düşünüyorum ama bizim açımızdan problem var. Konumuz mavi takımla alakalı. Biz bütün iyi niyetimizle yarışmacılarımızı yorduktan sonra aralarda sürprizler yaparak birleşmede de misafir ettik. Niyetimiz biliyorsunuz gayet iyiydi ancak bu kamptan çıkıp giden iki isim var. Birincisi Almeda, ikincisi Pınar" diyerek yaşanan olayı anlattı.

Yarışmacılardan kural ihlali yapan Almeda, "Dün Pınar'la birlikteydik Acun bey. Ondan sonra biraz sıkılmıştık. Hani bir de Türkiye'ye gideceğim, ailemi özledim vesaire onunda üstümde stresi vardı. Pınar'la da otururken bir an da yürüyelim dedik, çıktık dışarı. Yürüdük, ondan sonra bir şeyler oldu. Biraz aksiyon aradık galiba. Biraz saçmalamış olabiliriz. Çok diyecek bir şeyim yok" diye konuştu.

Pınar'la beraber yaptıkları kural ihlalini anlatan Almeda yaşadıklarını "Gittik, selam verdim. Ondan sonra içeri girdik biz kenardan, müzik sesi iyi geldi vesaire dedik. Bir şeyler içmek istedik. Arkadaşta bize verdi. Biz sonra evimize döndük. Yarım saat oturmuşuzdur tahminimce. Sıkıntı olmasın diye erken döndük" diyerek anlattı.

Acun Ilıcalı, ikilinin Paskalya'da bir ev partisinin içine girdiğini, eğlendikten sonra yiyecek ve içecekle dışarı çıkarken Almeda'nın düştüğünü söyled. Survivor'da kural ihali yapan Pınar ve Almeda'ya 2 gün boyunca sürgün adasında kalma cezası verildi.

Öte yandan Gönüllüler takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Yiğit Poyraz oldu.