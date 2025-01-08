Survivor'da ortalık karıştı! Adem’in yaptığı hareket tepki çekti... Sosyal medyadan yorum yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Survivor'da ortalık karıştı! Adem’in yaptığı hareket tepki çekti... Sosyal medyadan yorum yağdı

Survivor'da Adem Kılıçcı, yakın dostu Barış Murat'ı eleme potasına yazınca izleyiciler ateş püskürdü. Adem’e bazı sosyal medya kullanıcıları "Hiçbir zaman Turabi olamayacaksın" gibi yorumlar da bulundular.

7 Ocak 2025'te gerçekleşen üçüncü dokunulmazlık mücadelesi, Survivor All Star 2025'te heyecanı doruğa çıkarttı. Kırmızı takımın mağlup olmasıyla, All Star Ünlüler Takımı üçüncü kez dokunulmazlık hakkını kaybetti ve bu, takım için büyük bir tehlike oluşturdu.

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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu hafta eleme adayları arasında önce Adilhan, Batuhan ve Barış Murat bulunuyordu. Düellolar sonucunda Batuhan ve Efecan eleme potasından kurtuldu. Ancak, eleme heyecanı devam etti ve Barış ile Adilhan, bu haftanın kalan eleme adayları olarak karşımıza çıktı.

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“HİÇBİR ZAMAN OGEDAY VE TURABİ OLAMAYACAKSIN"

Adem'in Barış'ı eleme adayı olarak göstermesi, "Kendine inanman lazım, cesur olman lazım bunun için de düello yaşaman lazım bence" sözleriyle açıklanınca, izleyiciler arasında büyük bir tepki dalgası oluştu.

Sosyal medyada Adem'e yönelik "Hiçbir zaman Ogeday ve Turabi olamayacaksın", "Çok bencilsin", "Adem kaç yıllık dostunu satmak hangi kitapta var" gibi yorumlar çığ gibi büyüdü. Bu gelişmeler, Survivor All Star Ünlüler Takımı'ndaki dinamikleri sosyal medyada oldukça hareketlendirdi.

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