Survivor’da şampiyon Adem Kılıççı

TV8’in sevilen yarışması Survivor, önceki akşam İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nden canlı olarak ekrana gelen sezon finali bölümüyle sona erdi.

All Star ve Gönüllüler arasında gerçekleşen Survivor 2025’te Dominik Cumhuriyeti’ndeki zorlu mücadelelerde sezon boyu rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Adem Kılıççı ile Batuhan Karacakaya, İstanbul’da karşı karşı geldi. 1 Ocak’ta başlayan yarışmanın finalinde Adem; sakinliği, tecrübesi ve soğukkanlılığıyla finaldeki atış oyununda Batuhan’ı yenerek şampiyon oldu. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Tek tek rakiplerini eleyerek şampiyonluğa ulaşmak, sabır ister, mücadele ister, emek ister… Adem’de bunların hepsi vardı. Nihayetinde emeklerinin karşılığı aldı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı. Adem’le birlikte tüm yarışmacıları kutluyorum. Güzel bir sezon yaşattılar.

Adem Kılıççı, Survivor 2018’de KKTC’de yapılan finalde de şampiyon olmuştu. Adem, Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken’den sonra şampiyonluk kupasını 2’ye çıkaran isimlerden birisi olmayı başardı.

Mor ve Ötesi’nden anlamlı konser

Mor ve Ötesi, müzik tarihine damga vuran şarkılarıyla bu yılın ilk İstanbul konseri için 28 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşuyor.

Duruşu ve müziğiyle 30 yıldır Türk rock sahnesinin en güçlü gruplarından biri olan Mor ve Ötesi, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatacak. Biletleri tek kategoride 650 TL’den satışa açılan konser, herkesi aynı gökyüzünün altında çok sevilen şarkıları bir ağızdan söylemek için buluşturacak. Konserin net geliri, grubun daha önceden duyurduğu işbirliği kapsamında Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Bilindiği gibi Mor ve Ötesi ile Türk Eğitim Vakfı, bu yıl yaptığı protokolle gençlerin kültür sanata erişimini ve burs fonlarını bağışlarla güçlendirmek üzere bir işbirliğine imza atmıştı. 28 Haziran’daki konser de bu amaca ortak oluyor.

Murat Başaran’dan babalara özel şarkı

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Murat Başaran, Babalar Günü’ne özel olarak hazırladığı yeni şarkısı ‘Babam’ı Poll Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri Mehmet Serhan Kurtulmuş ile Ayten Öztürk Başaran’a, müziği Murat Başaran’a ait şarkının düzenlemesini Ceyhun Çelikten yapmış. Şarkıya Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Babalar Günü’ne özel anlamlı bir çalışma olmuş.

Oldukça duygusal olan şarkı, babaya olan özlemi anlatıyor. Dinleyeni bol olsun.