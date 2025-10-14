Derin Talu hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Acun Ilıcalı son dönemde adından sıkça söz ettiren Derin Talu’ya Survivor için teklif götürdüğü ileri sürüldü.

Survivor 2026 sezonu için hazırlıklar başladı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Bayhan’ın yarışmada yer alacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Kadroya Derin Talu’nun katılacağı da öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Derin Talu’nun ses getiren yarışmaya katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Derin Talu, geçtiğimiz günlerde birçok ünlü ismin adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında adı geçmişti. Kan ve ifadelerinin alınmasının ardından ünlü isimler serbest bırakılmıştı.