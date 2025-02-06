Survivor’da tansiyon yükseldi İki yarışmacı birbirine girdi

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda Adem ve Hikmet arasında gerilim had safhaya çıktı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Adem ve Hikmet arasında oyuncu seçim sırasında tartışma çıktı. Adem, en iyi atışı yapan Yunus Emre'yi seçmesi gerektiğini söyleyen Hikmet'in işine karışmamasını isteyince kavga kızıştı.

Her akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Survivor, tüm hızıyla devam ediyor. All Star takımına katılan Hikmet ve gönüllüler takımına katılan Poyraz dengelerini değiştirdi.

İkinci dokunulmazlık oyununda oyunun ilk bölümünü 8-3 skorla geride tamamlayan All Star'da oyuncu seçmelerinde kavga çıktı. Adem, karşı takımdan Doğuş'u seçmek isteyince Hikmet ise Adem'in Yunus Emre'yi seçmesini söyledi.

İKİ İSİM ACUN ILICALI TARAFINDAN SAKİNLEŞTİRİLDİ

Tansiyonun yükseldiği o anlarda fiziksel temasa ramak kaldı. Konseyde konuşan ikili uzlaşamadı ancak Acun Ilıcalı tarafından sakinleştirildi.