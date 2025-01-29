Survivor’da tansiyon yükseldi! İki yarışmacı birbirine girdi... Dilşah sinir krizi geçirdi

Haftalar ilerledikçe tansiyonun yükseldiği yarışmanın son bölümüne; Almeda ve Dilşah arasındaki kavga geceye damgasını vurdu.

DİLŞAH SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adada Dilşah'ın kendisine "Tarafını seç" demesiyle çılgına dönen Almeda, "Ajitasyon yaparak kendini buraya attın. Ağlayarak gideceksin buradan" deyince Dilşah sinir krizi geçirdi.

Dilşah, bu sözler üzerine Almeda'nın üzerine yürüyerek 'Diyemezin bana. Seni yolarım, diyemezsin' diye bağırdı. Yaşanan tartışma sonrası Dilşah, ağlayarak yere yığıldı.

ACUN ILICALI KONSEYİ TOPLADI

Yaşanan tartışma sonrası Acun Ilıcalı ada konseyi acil olarak topladı. Ilıcalı, "Yine Almeda ve sorun... Bilemiyorum şimdi konuşma yaptık ve söyledim. Dünkü konseyde gülümsemesinden anlamıştım. Şimdi de üst düzey bir saygısızlık. Farkında mısın sen durumun?" dedi ve Dilşah'a söz verdi.

"ALMEDA BANA HAKARET ETTİ"

Dilşah ise "Kendisine 'tarafını belli et' dedim sadece ve sormak istedim. Sonra bana sert bir şekilde hakaret etti. Sesimi çıkarmadım sonra hiç beklemediğim bir anda beni anne ve babasızlıktan vurdu kendisi. Bana 'yetimsin' dedi. Bana bu yaşıma kadar kimse böyle bir şey söylemedi, ben bunu da saklamadım. Benim bunu kullandığımı ima etti. Burada anne babasız büyüyen tek kişi ben değilim" ifadelerini kullandı.

Yaşananları anlatan Almeda ise "Yetimsin' demedim, bir deyim kullandım. O kelime ona geldi. Ben de başkalarının yanında ve şiddetle büyüyen bir çocuktum. O kelime sonrası Dilşah üzülünce aklıma geldi. O kelimeyi atasözü olduğu için kullandım. O kelime için özür dilerim. Moralim bozuktu, oyuna da beş karış suratla çıktım" dedi.

ACUN ILICALI ALMEDAYA CEZA VERDİ

Almeda, Dilşah ile kavgası sebebiyle 2 ödülden yararlanamama cezası aldı.