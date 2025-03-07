Survivor'da üçüncü eleme adayı belli oldu

Survivor'da dokunulmazlık oyununun sonucuyla haftanın üçüncü eleme adayı belirlendi.

All Star ve Gönüllüler takımları arasında mücadele sürerken 6 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasındaki isimler belli oldu.

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlığı heyecanı ekrana geldi. Survivor dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadeleyi kazanan takım Gönüllüler oldu. Oynanan 3 dokunulmazlıktan 2'sini mavi takım kazanmış oldu.

All Star takımı oyun kaybetmesinin ardından ada konseyinde eleme potasına bir isim gönderdi. Oy çokluğunu alan Efecan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak açıklandı.

Eleme potasında ilk olarak All Star takımından Sedat Karputu girdi. Ardından Gönüllüler takımında Yiğit Poyraz, son olarak da yine All Star'dan Efecan eleme potasında yer alan isimler oldu.

Geçtiğimiz hafta elenen isim düelloda Meryem'e karşı kaybeden Senem olmuştu.