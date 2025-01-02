Survivor'da yarışmacı bir anda yere yığıldı. Korku dolu anlar ekrana yansıdı

TV 8'de yayınlanan Survivor 2025, 1 Ocak itibarıyla başladı. Survivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın 1 Ocak 2025 çarşamba yayımlanan ilk bölümde rahatsızlandı.

All Star kadrosunda yer alan ve daha önce katıldığı sezonlarda finale kadar yarışmada kalmayı başaran Barış Murat Yağcı, yarışma sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Oyun sonrası bir anda yere yığılan Yağcı'nın başına arkadaşları ve sağlık ekipleri hemen yardıma koştu.

Yapılan ilk kontrollerde, Yağcı'nın tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

Yerden bi süre kalkamayan Barış Murat Yağcı, sedye ile çadıra götürüldü, dinlenmeye alındı. Barış Murat Yağcı'nın yarışmaya devam edebileceği öğrenildi.

Survivor'ın önceki dönem yarışmacılardan Barış Murat Yağcı, bir dönem Nisa ile aşk yaşamıştı.

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Barış Murat Yağcı, ilk olarak Survivor 2020 yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştu. Ardından survivor 2022'de de yarışmacı olarak yine izleyenlerin karşısına çıkmıştı.