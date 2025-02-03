Survivor’da yetenek yarışması! Geceye Sema’nın Dilber dansı damga vurdu

2 Şubat 2025 Pazar günü Survivor son bölümünde farklı bir konseptle izleyicisinin karşısına çıktı. "Yetenek Sizsiniz Survivor" da yarışmacılar performanslarını Acun Ilıcalı ve Hadise’ye gösterdi. Peki Yetenek Sizsiniz Survivor yarışmasında ödül oyununu kim kazandı? İşte haberin detayları…

"Yetenek Sizsiniz Survivor"ın kazanan takımı oylaması seyirciye verildi. Yarışmayı hangi takımın kazandığı henüz belli olmadı. Seyircinin değerlendirmesine göre kazanılan takım belirlenecek. Büyük ödülü kanan takım tam 5 gün boyunca villada kalmaya hak kazanacak.

DİLBER DANSI DAMGA VURDU

Online bağlanarak jüri üyeliği yapan Hadise, Sema'dan Dilber dansı yapmasını istedi. Sema'nın dansı geceye damga vurdu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Serenay

Zeynep

Tuğba

Meryem

DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlığı Gönüllüler takımı, bir dokunulmazlığı All Star ünlüler takımı kazandı.

EN SON KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da elenen son isim Adilhan oldu.