Survivor'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir'den ilk açıklama. ‘Bu utanç en büyük cezam’

Kaynak: Karar
Survivor'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir'den ilk açıklama. ‘Bu utanç en büyük cezam’
Survivor All Star 2024'ten Pınar Saka ile yaşadığı kavga nedeniyle diskalifiye edilen Sema Aydemir'den ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından özür metni yayınlayan Aydemir, "Bu utanç en büyük cezam" dedi.

Survivor All Star'ın bu sezonunda sinirler adeta sürekli geriliyor. Kaosun eksik olmadığı yarışmaya sonradan dahil olan olimpiyat atleti Sema Aydemir, bir başka yarışmacı ve olimpiyat atleti Pınar Saka ile ettiği sözlü ve fiziksel kavganın ardından yarışmadan diskalifiye oldu.

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SEMA'DAN İLK AÇIKLAMA

Diskalifiye edilmesi sonrası 1.9 milyon takipçili sosyal medya hesabından ilk kez açıklamada bulunan Sema Aydemir, özür diledi.

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Aydemir paylaşımında, "Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, öğrendiğim gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim. Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam." ifadelerini not düştü.

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