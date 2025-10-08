Yeniçağ Gazetesi
08 Ekim 2025 Çarşamba
Survivor'ın popüler yüzü Murat Ceylan yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi: Gönlünü kaptırdığı ünlü güzel kim?

Survivor'ın popüler yüzü Murat Ceylan yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi: Gönlünü kaptırdığı ünlü güzel kim?

Survivor'ın popüler yüzü ve sunucusu Murat Ceylan'ın özel hayatında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ceylan'ın geçtiğimiz aylarda sonlanan ilişkisinin ardından gönlünü genç oyuncu Sude Zülal Güler'e kaptırdığı ortaya çıktı.

Survivor'daki başarısıyla tanınan ve kariyerine sunuculukla devam eden Murat Ceylan, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Ceylan, son olarak güzel oyuncu Sude Zülal Güler ile yeni bir aşka yelken açtı.

AŞK HAYATIYLA KONUŞULUYOR

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Murat Ceylan, hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de aşk hayatıyla sürekli olarak konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü ismin şimdiki birlikteliği ise genç oyuncu Sude Zülal Güler.

GİZEM GÜNEŞ İLE BİRLİKTEYDİ

Murat Ceylan, geçtiğimiz aylarda oyuncu Gizem Güneş ile dolu dizgin bir ilişki yaşamış, ancak bu mutluluk beklenenden kısa sürmüştü.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Ceylan, bu ayrılığın ardından kısa süre önce de bir trafik kazasıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabından kaza hakkında açıklama yapan Ceylan, endişe edilecek bir durumun olmadığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim.

Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum."

SUDE ZÜHAL GÜLER EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Ceylan'ın Gizem Güneş ile ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Basın mensuplarınca Etiler'de görüntülenen Murat Ceylan'ın, yanındaki kişinin oyuncu Sude Zülal Güler olduğu anlaşıldı.

Ünlü sunucu, önceki akşam 2. Sayfa ekibi tarafından Sude Zülal Güler ile el ele yürürken görüntülendi.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Murat Ceylan ile yeni bir aşka başlayan Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Makedonya kökenli olan genç oyuncu, oyunculuk kariyerine oldukça erken, 12 yaşında başlamıştır.

Genç yaşına rağmen pek çok önemli projede yer alan Güler, özellikle son dönemde yer aldığı başarılı yapımlarla dikkat çekiyor.

SUDE ZÜLAL GÜLER'İN ROL ALDIĞI BAŞLICA PROJELER:

Yapım Adı Tür Yıl Rol Adı Notlar

Mayıs Kraliçesi Dizi 2015-2016 Pınar Yardımcı Oyuncu

Muhteşem Yüzyıl Kösem Dizi 2016 Ayşe Sultan

İsimsizler Dizi 2017 Biruske/Umay

Şeref Sözü Dizi 2020 İsra Adabeyli Başrol

Kazara Aşk Dizi 2021 Şimal Karadeniz

Tozluyaka Dizi 2022 Mavi Güneş Yardımcı Oyuncu

Bir Sevdadır Dizi 2024 Yeşil Dağlıca Başrol

Zembilli Dizi 2025 Esma Selek (Yakında/ATV)

Keşif Film 2018 Esma

Öğrenci Evi Film (Exxen) 2021 Esra Başrol

Rüzgarlı Pazar Film Yakında Büşra Yardımcı Oyuncu

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1989 (Bazı kaynaklarda 1991) tarihinde İstanbul'da doğdu.

Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya giderek Central Saint Martins'de Endüstriyel Tasarım okudu. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

Müzik alanında ise İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan özel dersler aldı.

Televizyon kariyerinde dönüm noktası, 2013 yılında katıldığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması oldu. Bu performansının ardından 2018'de Survivor All Star'da da yarışmacı olarak yer aldı.

2019 yılından itibaren TV8'de yayımlanan Survivor yarışma programının sunuculuğunu üstlenerek popülerliğini artırdı.

Müzikle olan ilgisini profesyonel kariyere taşıyan Ceylan, piyano ve gitar çalıyor. 2016 yılında söz ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan "Yeni Nesil" adlı bir albüm yayımladı.

2016 yılında FOX'ta yayımlanan "Familya" adlı dizide Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı.

Murat Ceylan, sanatsal yönünün yanı sıra spora olan düşkünlüğüyle de bilinir. İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapıyor. Profesyonel futbol lisansı bulunuyor.

