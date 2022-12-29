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Süs için açılan şemsiyeler LGBT propagandası diye yasaklandı. Yok artık

Niğde'de esnaf tarafından süs için asılan şemsiyeler, Yeni Akit gazetesinin yaptığı haberin ardından "LGBT propagandası" gerekçesiyle kaldırıldı. Şemsiyelerin kaldırılmasının ardından "tabiatın renklerine yasak geldi" diye tepki gösterildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 15:03
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Süs diye asılan şemsiyeler LGBT propagandası nedeniyle kaldırıldı

Süs için açılan şemsiyeler LGBT propagandası diye yasaklandı. Yok artık
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Niğde’de Hüdavent Hatun Parkında çay ocağı işletmecisi Şaban Güleryüz, sokağın güzelleşmesi için tavana renkli şemsiyeler taktığını ancak bir gazete muhabirinin konuyu LGBT renkleriyle bağdaştırdığını söyledi.

Niğde’de esnaf tarafından süs için asılan şemsiyeler, Yeni Akit gazetesinin yaptığı haber nedeniyle LGBT propagandası gerekçesiyle kaldırıldı.

Niğde’de Hüdavent Hatun Parkında çay ocağı işletmecisi Şaban Güleryüz, sokağın güzelleşmesi için tavana renkli şemsiyeler taktığını ancak bir gazete muhabirinin konuyu LGBT renkleriyle bağdaştırdığını söyledi. 

Güleryüz, astığı şemsiyelerin LGBT ile hiçbir alakasının olmadığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Aslında görünümü, manzarası çok iyi bir yerdi. 2 yıldır burada. Yalan haber yüzünden kaldırmak zorunda kaldık. Şimdiki halini gördünüz. Amacım buranın daha güzel olması. Çoluğun, çocuğun geçerken fotoğraf çekilirken dekor olsun diye takmıştım. Ama şuan kaldırdık. Bu bayrak simgesi ise bunu şemsiye firmalarına ya da bunu yapan yerlere söylemek lazım. Bizle hiç alakası yok ve ülkenin her yerinde de bu şekilde bir yer sürü yer var. Ama farklı niyetlerle, farklı amaçlarla çekip haber yapmışlar. Bunda art niyet arıyorum. Zaten kışın topluyordum. Bahara tekrar farklı şeyler çiçek falan düşünüyoruz yine." dedi.

Son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da Katar hükümeti gökkuşağı renklerdeki şemsiyeleri yasaklamıştı.

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N.D
29.12.2022 15:27
Üç bes gün önce bulutların arasından güneş kendini gösterdi.Derken hafif hafif yağmur çiselemeye başladı.Gökyüzune bir baktim seyrine doyum olmayan bir gök kuşagı çikti.Bende doya seyrettim.  
 
Hakan
29.12.2022 15:08
bunlar yakında GÖKKUŞAĞININ oluşmasını yasaklar....!!!!!!!  
 
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