Süs havuzları ölüm saçıyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Şehirlerin meydanlarını süsleyen, serinletici bir manzara sunan süs havuzları, masum görünümlerinin ardında ciddi sağlık riskleri barındırdı.

Çocukların oyun alanı ya da serinlemek isteyenlerin uğrak noktası olan bu havuzlar, bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturdu.

Uzmanlar, yetersiz temizlik ve aşırı klor kullanımının cilt enfeksiyonlarından solunum yolu rahatsızlıklarına kadar pek çok soruna yol açabileceği konusunda uyardı.

Süs havuzları, görsel cazibelerine rağmen sağlık için ciddi tehditler oluşturabilir. Hijyenik koşullara dikkat edilmezse, bu alanlar hastalık yuvasına dönüşebilir.

MİKROPLARIN SESSİZ YUVASI: SÜS HAVUZLARININ SAĞLIK RİSKLERİ

Süs havuzları, genellikle estetik amaçlarla tasarlanıyor ve düzenli bakım yapılmadığında mikroorganizmalar için bir üreme alanı haline geldi.

Havuz sularında bulunan bakteri, virüs ve parazitler, deri, kulak, göz ve sindirim sistemi enfeksiyonlarına neden olabilir. Özellikle Cryptosporidium gibi klora dirençli mikroplar, süs havuzlarında ciddi risk oluşturuyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, rekreasyonel su kaynaklı hastalıklar (RSH), her yıl dünya genelinde milyonlarca insanı etkiledi. Bu hastalıklar, enfekte suların yutulması, buharının solunması veya cilt teması yoluyla bulaştı.

Süs havuzlarının en yaygın sağlık riskleri arasında mantar enfeksiyonları, bakteriyel cilt enfeksiyonları ve gastrointestinal rahatsızlıklar yer aldı.

Queensland Üniversitesi’nin bir araştırması, havuzlardaki yüksek nem ve sıcaklığın mantar enfeksiyonlarının yayılmasını kolaylaştırdığını gösterdi.

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nden Mikrobiyolog Prof. Dr. Mark Webber, “Süs havuzları, düzenli dezenfeksiyon yapılmadığında Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa gibi bakterilerin üremesi için uygun bir ortam sunar. Bu bakteriler, ciltte iltihaplanmalara ve ciddi enfeksiyonlara yol açabilir” dedi.

KLORUN ÇELİŞKİSİ: KORUMA MI, ZARAR MI?

Süs havuzlarının temizliği için sıkça kullanılan klor, mikropları öldürmek amacıyla uygulansa da kendi sağlık risklerini beraberinde getirdi.

Dr. Mehmet Karabay, “Klor, vajinal florayı bozarak mantar enfeksiyonlarını tetikleyebilir. Ayrıca, fazla klor kullanımı ciltte tahrişe, gözlerde kızarıklığa ve solunum yollarında rahatsızlığa neden olabilir” dedi.

Amerikan Çevre Sağlığı Derneği’nin bir çalışması, aşırı klorlu havuz sularının astım ve alerjik reaksiyonları tetikleyebileceğini ortaya koydu. Öte yandan, yetersiz klor kullanımı ise mikropların hayatta kalmasına olanak tanındı. CDC, Cryptosporidium gibi bazı mikropların klora karşı dirençli olduğunu ve saatlerce suda yaşayabileceğini belirtti.

ÇOCUKLAR VE BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF OLANLAR RİSK ALTINDA

Süs havuzları, özellikle çocuklar için çekici bir oyun alanı olsa da, bu grup en yüksek risk altında.

Kız çocukları, anatomik yapıları nedeniyle süs havuzlarından kaynaklanan idrar yolu enfeksiyonlarına daha yatkın. Koli basili gibi bakteriler, kalın bağırsaktan mesaneye ulaşarak sistite neden olabilir.

Bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, hamile kadınlar ve yaşlılar da süs havuzlarından bulaşabilecek enfeksiyonlara karşı daha hassas. CDC, bu grupların Cryptosporidium gibi mikroplarla enfekte olduğunda ciddi komplikasyonlarla karşılaşabileceğini vurguladı.

KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, süs havuzlarının sağlık risklerinden korunmak için basit ama etkili önlemler önerdi:

Temas Sınırlaması: Süs havuzlarında yüzmekten veya suya girmekten kaçının. Çocukların havuz suyuna temas etmesini engelleyin.

Kişisel Hijyen: Havuz kenarında bulunduysanız, ellerinizi ve cildinizi sabunla yıkayın. Islak kıyafetleri hemen değiştirin.

Havuz Suyu Yutmama: Süs havuzlarının suyunu yutmaktan kaçının; bu, gastrointestinal enfeksiyon riskini artırır.

Hijyen Kontrolü: Havuzun pH ve klor seviyelerinin düzenli olarak kontrol edildiğinden emin olun. Güvenilir test şeritleri kullanabilirsiniz.

Koruyucu Ekipman: Havuz kenarında terlik giyin ve kişisel eşyaları (havlu, terlik) paylaşmayın.

Havuz kenarında çıplak ayakla dolaşmak, mantar enfeksiyonu riskini artırır. Ayrıca, ıslak mayo ile uzun süre kalmak cilt ve vajinal enfeksiyonlara davetiye çıkarır.

TOPLUMSAL BİLİNÇ VE DENETİM ŞART

Süs havuzlarının sağlık risklerine karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektirdi.

Uzmanlar, bu denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mark Webber, “Yerel yönetimler, süs havuzlarının su kalitesini düzenli olarak test etmeli ve halkı bilgilendirmeli. Bu, halk sağlığını korumak için kritik bir adım” dedi.