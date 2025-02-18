‘Sustalı Ceylan’ dizisi geliyor

atv’nin yeni dizisi ‘Sustalı Ceylan’ın tanıtımları yayınlandı. Özellikle ilk fragmanın ardından farklı bir strateji uygulanarak karakterlerin tek tek tanıtılması hoş olmuş.

Aksiyon ve dram dolu sahneleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Süreç Film imzalı dizi, çarpıcı hikâyesine dair ipuçları verdi. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün paylaştığı ‘Sustalı Ceylan’, erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışan bir kadının mücadelesini anlatıyor. A. Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğuna oturduğu, hikâyesi Sevgi Yılmaz’a ait olan dizide ayrıca Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi isimler yer alıyor.

Peki, dizi hangi gün yayınlanır? Kanalın Salı (Bir Gece Masalı), Çarşamba (Kuruluş Osman), Perşembe (Başka Bir Gün), Cuma (Zembilli), Cumartesi (Can Borcu) ve Pazar (Kardelenler) günleri dolu; bir tek Pazartesi boş. Şu tabloya göre, reytingi en kötü dizi olan ‘Zembilli’ için final kararı alınıp yerine getirilir mi ya da ‘Zembilli’ye bir şans verilip Pazartesi’ye çekilerek ‘Sustalı Ceylan’ dizisi Cuma’ya alınır mı? Bekleyip göreceğiz.

Kalben’den ‘İstanbul’da Değilim’ sürprizi

Kalben, yeni şarkısı ‘İstanbul’da Değilim’i Hoş Seda etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Kalben’e ait şarkının düzenlemesini İlker Deliceoğlu yapmış. Yönetmenliğini Hakan Bintepe’nin üstlendiği şarkının klibi, 5 ülke (Tayland, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre) ve 8 şehirde (Phuket, Köln, Berlin, Stuttgart, Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, Zürih) çekilmiş.

Kalben, aşk ve nefret ilişkisini anlattığı şarkısıyla hoş bir çalışmaya imza atmış.

Yemek ve sinemayı buluşturan festival

‘Bir tabak yemek, bir hikâyenin başlangıcıdır’ mottosuyla yola çıkan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali’nde gastronomi ve sinemanın kesişim noktasında yerel mutfak kültürünün sinemadaki derin anlamı keşfedilecek.

‘Sofradan Beyaz Perdeye’ ana temasıyla bu sene ilk kez düzenlenecek olan festival, izleyicilere yalnızca gastronomiyi değil; aynı zamanda sinemanın derin anlatı gücünü de sunmayı hedefliyor. Yemeklerin beyazperdede bir karakter gibi hayat bulduğu, bir sanat biçimine dönüştüğü bu keşif yolculuğunda gastronomi ile sinemanın benzersiz birleşimi festival boyunca gözler önüne serilecek.

Türk gastronomi filmleri kültürünü geliştirmek amacıyla düzenlenecek festival, 2-3-4 Mayıs’ta ana merkez Urladam’da olmak üzere Hiç Zeytin Ormanı, Manej Urla, Köstem Zeytinyağı Müzesi ve Bağ Yolu’nda gerçekleştirilecek.