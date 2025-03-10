atv’nin yeni sezon işlerinden ‘Sustalı Ceylan’, kayıplara karıştı. İlk tanıtımı 9 Ocak’ta yayınlanan dizinin henüz yayın tarihi belli değil. 2 ayı aşkın süredir izleyiciyle buluşmayı bekleyen dizinin ne zaman ekranlara geleceği merak konusu oldu.

Görünüşe göre dizi, muhtemelen Ramazan ayı sonrası ekrana gelecek. Mart sonu ya da Nisan başı gibi yayın duyurusunun yapılıp Nisan ortasına doğru ekrana yolculuğuna başlayacağı kanısındayım.

Bir de şu an için kanalın bir tek boş günü var. O da Pazartesi. Aldığı reytinglerle yüzleri güldürmeyen ‘Zembilli’ye final yaptırılıp onun yerine mi yayına konulur? Yoksa, başka bir dizinin ipi mi çekilir? Henüz net bir şey yok.

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün paylaştığı Süreç Film imzalı dizi, erkek egemen bir dünyada ayakta kalma mücadelesi veren Ceylan adlı güçlü bir kadının hikâyesini ekrana taşıyacak.

‘Kaynat Bakalım’ prömiyer yaptı

Nükhet Duru, Nilgün Belgün, Saba Tümer; yapımını BKM’nin üstlendiği ‘Kaynat Bakalım’ isimli dansların, şarkıların ve birbirinden eğlenceli sohbetlerin yer aldığı şovlarını ilk kez Maximum Uniq Hall sahnesinde sergiledi. Coşkulu bir kalabalık eşliğinde gerçekleşen prömiyerde kahkahalar havada uçuştu.

Nükhet Duru’nun, Nilgün Belgün’ün ve Saba Tümer’in hiç kimsenin bilmediği sırlarını, aşklarını, vazgeçişlerini ve maceralarını büyük bir samimiyetle seyirci ile paylaştıkları bu şovda; kahkaha dolu anılar, tatlı atışmalar, şarkılar ve çok daha fazlası sahnede oluyor. Flört, aşk, evlilik, aldatma temalarını, kendi anıları üzerinden ele alan 3 kadın gün sonunda seyircilere, her ne olursa olsun hayatın ve yaşamanın güzelliğini hatırlatıyor.

‘Kaynat Bakalım’, sezon boyunca Uniq Hall’da sahnelenmeye devam edecek.

Gripin’den ‘Kim Tutar Beni’

Türk rock sahnesinin güçlü temsilcilerinden Gripin, yeni single’ı ‘Kim Tutar Beni’yi Gripin Yapım & Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Murat Başdoğan ve Birol Namoğlu’na ait olan şarkının müziği Murat Başdoğan imzası taşıyor. Gripin üyelerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen ‘Kim Tutar Beni’, güçlü rock sound’u ve etkileyici sözleriyle öne çıkıyor.

Gripin, hoş bir çalışma yapmış. Dinleyeni bol olsun.