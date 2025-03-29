‘Sustalı Ceylan’ nihayet yayına başlıyor

Ocak ayından bu yana yayına çıkmak için gün sayan atv’nin yeni dizisi ‘Sustalı Ceylan’ın nihayet yayın tarihi açıklandı. Dizi, 4 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Peki, dizi reytinglerde ne yapar? ‘Kızılcık Şerbeti’ (Show TV) gibi reytinglerin zirvesinde yer alan, bir ekran klasiği olan ‘Arka Sokaklar’ (Kanal D) ve sevilen yarışma programı ‘Survivor’ (TV8) karşısında nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Açıkçası, merakla bekliyorum. Bu arada ‘Yalı Çapkını’ (Star TV) önümüzdeki hafta final yapıyor. Listeden bunu eleyebiliriz. ‘Bir Zamanlar İstanbul’ (TRT 1) için başladığı günden beri hep söyledim. Bu dizinin yayın günü tercihi yanlış. Ama bir türlü kanal, aynı gün ekrana getirme ısrarından vazgeçmedi. Ahım şahım bir reyting de almıyor. Hal böyleyken ‘Sustalı Ceylan’ın şansı var mı? Var. Sürpriz yapabilir mi? Neden olmasın?

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün paylaştığı dizi, erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak.

Soner Sarıkabadayı’dan ‘Dönemem Ona’

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Soner Sarıkabadayı’nın yeni şarkısı ‘Dönemem Ona’, PDND Müzik Prodüksiyon etiketiyle yayınlandı.

Sözleri ve müziği Soner Sarıkabadayı’ya ait şarkının düzenlemesini Efe Can ile Mert Yıldız yapmış. Geleneksel esintilerle dikkat çeken şarkının klibini ise Selim Akar çekmiş. Klipte klasik bir otomobilin dantellerle süslü içi ve halıyla kaplı dışı nostaljik bir atmosfer yaratmış.

Soner Sarıkabadayı, yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

‘Mitoloji II: Kişisel bir Mitoloji’ sergisi açıldı

Sanat camiasında ışığın efendisi olarak bilinen Andreas Georgiadis’in İstanbul’a ve şiire övgüsünü sunduğu ‘Mitoloji II: Kişisel bir Mitoloji’ adını taşıyan sergisi açıldı.

Sanatçı, tamamı pamuk kâğıt üzerine renkli mürekkeple yapılmış 24 eseriyle kendi dünyasının, anılarının ve deneyimlerinin parçalarının yanı sıra hayranı olduğu İstanbul’u da kişisel bir yorumla sunuyor. Bu serginin bir diğer çarpıcı özelliği de Georgiadis’in, Attilâ İlhan ve Murathan Mungan gibi iki önemli Türk ve Nobel ödüllü Yorgos (George) Seferis ile Kiki Dimoula gibi iki değerli Yunan şaire ithaf ettiği 4 eserinin olması.

Sergi, 25 Nisan’a kadar Istanbul Concept Gallery’de ziyaret edilebilecek.