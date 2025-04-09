Sustalı Ceylan tartışma yarattı! İnsan evladını satar mı?

ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan’da bir babanın organ mafyasına kendi çocuğunu sattığı sahne yürekleri dağlarken Günaydın yazarı bu trajik hikayeyi kendi köşe yazısına taşıdı.

Atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'dan söz ediyorum. Ne yazık ki sıfatı "baba" olan bir insan müsveddesi, metresine para yetiştirmek için öz evladını organ mafyasına sattı.

“BİR BABA OLARAK İZLEMESİ ZORDU”

Yüksel Aytuğ köşe yazısının devamında, “Ne yalan söyleyeyim, bir baba olarak izlemesi zordu. İster istemez empati yaptım ve karanlık bir girdapta kayboldum.

Öte yandan Aytuğ, kendisi gibi evladına her şeyini verebilecek baba kitlesinin olup olmadığını da sorguladı.

“ÇOCUK ZAAFI ÜZERİNE KURULAN SENARYOLARI SEVMEM”

Aytuğ, çocuk zaafı üzerinden kurulan senaryolara pek sıcak bakmadığını, genellikle reyting uğruna yapılan aşırı vurgulamalardan hoşlanmadığını belirtti. Ancak bu kez yazılan hikayenin "haberci" ve "uyandırıcı" yönü daha ağır bastığını vurguladı.

Bu olayların ne yazık ki Türkiye’de yaşandığını bu tür vakaların masal olmadığını vurgulayan Yüksel Aytuğ, böyle anne ve babaların aramızda yaşadığını da yazdı. Öte yandan Aytuğ, Türkiye’de yaşanan bu tür olayları şöyle sıraladı.

Yeni doğan bebeğini çöp konteynırına atanlar, 5 aylık bebeğini bile bile komşunun sapık gençlerine teslim edenler, ailece bir olup Narin'e kıyanlar, ekran kaydırmaya dalıp, bebeğini küvette unutarak boğulmasına sebep olanlar, Adana'da minicik bebeğine yatakta işkence eden babalar, adına dünya denilen bu setin rezil karakterleri değil mi?

“ETRAFIMIZ ŞEYTANLARLA ÇEVRİLİ”

Evet, ne yazık ki bu dünyada "organ mafyası" denilen bir gerçek de var. Senaryonun "haberciliği" de işte burada başlıyor. "Etrafımız şeytanlarla çevrili.