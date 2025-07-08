Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen ünlü isimle yeni aşka yelken açtı: “İnatla ve Sevgiyle” mesajı!

Erdal ile Ece, Aşkın Kıyameti, Annem Uyurken, Fatih Harbiye, Sandık Kokusu gibi birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu Seda Türkmen, projeleriyle olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Yeni bir aşka başlayan sanatçı, sosyal medya hesabından romantik anlarını paylaştı.

Seda Türkmen, geçtiğimiz aylarda yönetmen Deniz Yorulmazer ile 2 yıllık ilişkisini sonlandırdı.

Türkmen, ardından yönetmen Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. İlişkisini bir süre saklayan Türkmen, son paylaşımıyla bunu ilan etti.

“İNATLA VE SEVGİYLE...”

Sevgilisiyle romantik karelerini paylaşan Türkmen, “Bu dünya soğuyacak günün birinde... O güne kadar sizi hayatta ve ayakta tutacak her şeyin sizi bulması dileğiyle... İnatla... Ve sevgiyle” yazdı. Tatilden fotoğraflar paylaşan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.w

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SEDA TÜRKMEN KİMDİR?

Seda Türkmen, 9 Ocak 1987’de İzmir’de doğdu. 2017’de İstila! oyunundaki performansıyla Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

2020’de Mavzer filmindeki rolüyle Adana Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı. 19 Ağustos 2017’de oyuncu Bora Akkaş ile evlendi.

Eylül 2019’da anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar.

SEDA TÜRKMEN’İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2009-2010 - Papatyam - Arzu

2012 - Annem Uyurken - Derya

2013-2014 - Fatih Harbiye - Fahriye

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2015 - Mutlu Ol Yeter - Ayşe

2016 - Hayatımın Aşkı - Sema

2017-2018 - Kanatsız Kuşlar

2017 - Sahipli - Hülya

2019 - Benim Tatlı Yalanım - Burcu Eren

2020-2021 - Tövbeler Olsun - Nazmiye Horanta Mert

2021 - 50m2 - Aslı

2021 - 10 Bin Adım - Özge

2022 - Mahkum - Ayşe

2022 - Aşk Kumardır - Defne

2023 - Yargı - Dilek Oknaz

2023-2024 - Sandık Kokusu - Lale Özkan

2025 - Sustalı Ceylan - Dilara

ILGAZ GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

Ilgaz Giritlioğlu, 1 Ocak 1980’de Türkiye’de doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Giritlioğlu, televizyon sektöründe yönetmen ve yapımcı olarak çalışmaktadır.

Ilgaz Giritlioğlu, sinema ve televizyon eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. Eğitiminin ardından televizyon sektörüne adım attı ve çeşitli dizi projelerinde yer aldı. Yönetmenlik dışında yapımcılık da yapmaktadır.

YÖNETMENLİK YAPTIĞI DİZİLER



Ilgaz Giritlioğlu’nun yönetmenliğini gerçekleştirdiği bazı diziler şunlardır:

Not Defteri (2014)

Kalbim 4 Mevsim (2012)

Şehrin Melekleri (2015)