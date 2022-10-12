Susturulan Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti

Seyhan Avşar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'güvenlik' gerekçesiyle sosyal medya paylaşımlarına izin vermediği organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Avşar, "Yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Peker, seçim döneminde videolar ve belgeler paylaşma konusunda ısrarcıymış ve tüm hazırlıklar tamamlanmış' dedi.

SEDAT PEKER HİÇ DIŞARI ÇIKMIYOR

Peker'in seçim döneminde videolar paylaşmak konusunda kararlı olduğuna dair bilgiler geldiğini söyleyen Avşar, "Hepimizin bildiği gibi Sedat Peker'in üzerinde dijital tecrit var. Sedat Peker'e hukuki olarak verilen bir ev hapsi kararı yok ama evden çıkışı bile yasak. Peker'in çocukları sadece okula gidebiliyor. Geçen ay içerisinde sadece 1 kez dışarı çıkabilmiş.

150 KİŞİLİK KORUMA ORDUSU VAR

Arap Emirlikleri'nin 150 kişilik bir ekibi Peker'i koruyor ve aile içerisinden güvendiği 2 koruması var. 150 korumayla dışarı çıkmak bir işkence haline gelmiş durumda.

DURUM ÇOK CİDDİ

Evden nadir çıktığı durumlarda sinyaller kesiliyor. Telefon trafiği ve sosyal medya paylaşımları ise hiç olmuyor. Durum bu kadar ciddi. Sedat Peker kanadında gerginlikler de var. Bunlardan bir tanesi Araplar ile ABD ilişkisindeki bozulma. İkinci durum ise Araplar ile Türkiye arasındaki ilişkinin son dönemlerde ılımanlamaya başlaması. Bu da Peker'in her an 'Türkiye'ye iade edilebilir' gündemini doğuruyor. Bu yüzden Peker cephesini kaygılandırıyor.

"PEKER'İN CANIYLA İLGİLİ KAYGISI YOK"

Peker'in herhangi bir pasaportu olmadığı için resmi olarak sığınma talebinde de bulunamıyor. Peker, sonucu ne olursa olsun susmayacağım ve konuşacağım dediği açıklamalar var. Peker'e yakın kaynaklar, Peker'in canıyla ilgili kaygısının olmadığı, sadece eşi ve çocukları için bir güvenlik kaygısı yaşadığını söylüyorlar.

ÖLDÜRÜLSE DAHİ VİDEOLAR YAYINLANACAK

Yakın kaynaklar, tüm hazırlıklarının tamam olduğunu, arşivlenerek güvendiği birkaç insana gönderdiğini öldürülse dahi seçim sürecinde videoların yayınlanacağını, Peker'de video bekleyenlerin bundan tereddüt etmeyeceği mesajını veriyorlar" sözlerine yer verdi.