Susurluk’ta katliam gibi kaza! TIR’a çarpan otomobilden kurtulan olmadı: Emniyet şeridinde 4 hayat söndü

Kaza, saat 04.30 sıralarında Susurluk ilçesi Bandırma kara yolu Ümiteli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bandırma istikametinden gelen Bekir Kurt (50), kullandığı 17 AFA 295 plakalı TIR'ını yağmur başlayınca yükün ıslanmaması için branda germek amacıyla emniyet şeridine çekti. Kurt'un branda çektiği sırada İbrahim İnal'ın (44) kullandığı 16 ANK 60 plakalı otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Bekir Kurt, otomobil sürücüsü İnal ve yanındaki İbrahim Çetin ve Yılmaz Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Bekir Kurt, İbrahim İnal, İbrahim Çetin ve Yılmaz Aydın'ın cenazeleri Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.