Susuz kalan köyün zeytin ve fıstık ağaçları zarar gördü

Kaynak: İHA
Susuz kalan köyün zeytin ve fıstık ağaçları zarar gördü

Kilis merkeze bağlı Yavuzlu Köyü Muhtarı Bekir Mülayim, sulama suyunun yetersizliği nedeniyle zeytin ve fıstık ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden destek istedi.

Çiftçilerin sorunlarını aktaran Yavuzlu Köyü Muhtarı Bekir Mülayim, sulama suyunun yetersizliği nedeniyle köydeki zeytin ve fıstık ağaçlarının ciddi zarar gördüğünü belirterek, üretimde düşüş yaşanabileceği ve köyden göçün hızlanabileceği uyarısında bulundu. Mülayim, hem tarımsal verimin korunması hem de köy halkının yaşamını sürdürebilmesi için yetkililerden acilen sulama altyapısı desteği talep etti. Mülayim, "Elbeyli ve Kilis merkezde sulama sistemi var ama bizim bölgemizde sulama kanalı ya da projesi yok. Ağaçlarımıza bir kere su versek, hepsi kurtulur ve normal verim alınır" dedi.

1994'te köy nüfusunun yaklaşık 2 bin olduğunu, günümüzde ise bin 200-bin 300 civarında seyrettiğini ifade eden Mülayim, "Göçü önlemek ve üretimi artırmak için acilen sulama altyapısının kurulması gerek" şeklinde konuştu. Mülayim, yetkililere seslenerek,. Yavuzlu ve Mercidabık Ovası'nın sulanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Son Haberler
İzmir'de toplu ulaşıma zam! Öğrenci ve öğretmen ücretleri arttı
İzmir'de toplu ulaşıma zam! Öğrenci ve öğretmen ücretleri arttı
Vatandaşların ödediği vergiler faize gitti: Bütçe açığı 1 trilyon lirayı aştı
Vatandaşların ödediği vergiler faize gitti: Bütçe açığı 1 trilyon lirayı aştı
Fenerbahçeli Semedo kıskandırdı! "Galatasaray onu neden almadı?"
Fenerbahçeli Semedo kıskandırdı! "Galatasaray onu neden almadı?"
Avcılar'da motosiklet çekiciye çarptı! Yola savruldular
Avcılar'da motosiklet çekiciye çarptı! Yola savruldular
Saç dökülmesinin gizli sırları! Kadınlarda beklenmedik tetikleyiciler
Saç dökülmesinin gizli sırları! Kadınlarda beklenmedik tetikleyiciler