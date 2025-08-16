Susuz kalan köyün zeytin ve fıstık ağaçları zarar gördü

Çiftçilerin sorunlarını aktaran Yavuzlu Köyü Muhtarı Bekir Mülayim, sulama suyunun yetersizliği nedeniyle köydeki zeytin ve fıstık ağaçlarının ciddi zarar gördüğünü belirterek, üretimde düşüş yaşanabileceği ve köyden göçün hızlanabileceği uyarısında bulundu. Mülayim, hem tarımsal verimin korunması hem de köy halkının yaşamını sürdürebilmesi için yetkililerden acilen sulama altyapısı desteği talep etti. Mülayim, "Elbeyli ve Kilis merkezde sulama sistemi var ama bizim bölgemizde sulama kanalı ya da projesi yok. Ağaçlarımıza bir kere su versek, hepsi kurtulur ve normal verim alınır" dedi.

1994'te köy nüfusunun yaklaşık 2 bin olduğunu, günümüzde ise bin 200-bin 300 civarında seyrettiğini ifade eden Mülayim, "Göçü önlemek ve üretimi artırmak için acilen sulama altyapısının kurulması gerek" şeklinde konuştu. Mülayim, yetkililere seslenerek,. Yavuzlu ve Mercidabık Ovası'nın sulanmasını istiyoruz" diye konuştu.