Susuz kalan vücutta ne olur? Uzmanlar ve bilim bakın ne söylüyor

Su, insan vücudunun sağlıklı işleyişi için hayati bir öneme sahip olmasıyla dikkat çekti. Yeterli su alımının sağlanamaması, birçok sağlık sorununa yol açabilir. Uzmanlar, susuz kalmanın vücutta yarattığı etkileri ve bu durumun önlenmesi için alınması gereken önlemleri açıkladı.

Dahiliye Uzmanı Dr. Mehtap Acar, vücudun susuz kalmasının birçok hayati fonksiyonu olumsuz etkilediğini belirtti. Dr. Acar, "Vücudun %60'ı sudan oluşur ve su, yaşamsal faaliyetler için gereklidir. Susuzluk, vücudun su dengesini bozarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Dehidrasyon, vücuda alınan sıvıdan daha fazla sıvı kaybı olduğunda ortaya çıktığının altı çizildi.

Bu durum, vücudun normal işleyişini etkileyerek çeşitli belirtilere neden olabilir.

Susuz kalan vücut kendi suyunu tutmaya çalışır, bu da idrar miktarının azalmasına ve kan hacminin düşmesine yol açar. Ayrıca, tansiyon düşer, deri kurur ve sağlığını yitirir.

DEHİDRASYONUN BELİRTİLERİ

- Ağızda kuruluk

- İdrara çıkmamak veya az çıkmak

- Koyu renkli idrar

- Baş ağrısı

- Kas krampları

- Kuru ve soğuk cilt

- Düşük kan basıncı

- Enerji eksikliği ve yorgunluk

Uzun süreli susuzluk, vücuttaki sıvı miktarının %15'inin kaybedilmesine neden olabilir ve bu durum komaya veya yaşam kaybına yol açabilir.

Dr. Acar, "Dehidrasyonun önlenmesi için düzenli su tüketimi şarttır. Su içmek için susamayı beklemek yanlıştır, çünkü susama hissi vücudun son tepkisidir" şeklinde uyardı.

Dehidrasyonu önlemek için yeterli miktarda su tüketmek önemli.

Dr. Mehmet Kesikminare, "Günlük su tüketimi, kişinin yaşına, kilosuna ve fiziksel aktivite düzeyine göre değişir. Ancak genel olarak günde en az 8 bardak su içilmesi önerilir" dedi. Ayrıca, sıcak havalarda veya yoğun fiziksel aktiviteler sırasında su tüketiminin artırılması gerektiğini belirtti.

Vücudun susuz kalması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, düzenli su tüketiminin önemine dikkat çekerek, dehidrasyonun önlenmesi için bilinçli su tüketimi alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.