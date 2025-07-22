Susuz kalan yavru çakala lastik ayakkabılı çözüm

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
Susuz kalan yavru çakala lastik ayakkabılı çözüm

Bartın’da tarlaya inen çakal yavrusuna lastik ayakkabıdan su verilmesi, cep telefonuyla kaydedildi.

Hava sıcaklığının 35 derece hissedildiği ilde doğal ortamlarında susuz kalan bazı canlılar, insanların bulunduğu alanlara inmeye başladı.

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Kocaköy köyünde tarlada eşiyle çalışan Yusuf Gülüç, yanlarına gelen çakal yavrusuna lastik ayakkabıda su verdi.

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Fatma Gülüç ise bir süre ayakkabıdan su içen çakal yavrusuna yönelik güzel sözler söyledi.

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O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Görüntülerde, çakal yavrusunun lastik ayakkabıdan su içmesi ve Fatma Gülüç'ün "Hayvan çatlamış susuzluktan, ne kadar sevaba girdin", "Uşağım, ekmek de vereyim mi sana? Al uşağım, emek de ye bakayım", "Nereye gidiyorsun tombiş?" sözleri yer alıyor.

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Kayıtlarda, çakal yavrusunun su içtikten sonra ormanlık alanda kaybolduğu görülüyor.

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