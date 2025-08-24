Susuz kaldığınızda bakın beyninize neler oluyor

İngiltere’de gerçekleştirilen yeni bir inceleme yeterince su içmeyen bireylerin daha çok strese maruz kaldığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, düzenli olarak az su tüketen kişilerin strese karşı daha aşırı biyolojik tepki verdiğini belirledi.

Bunun gerekçesinin ise; daha az su içen kişilerde yeterli seviyelerde su tüketenlere oranla stres hormonu olan kortizolün daha yoğun salgılanması olduğu aktarıldı.

Araştırmacılar, gergin dönemlerde veya önemli bir konuşma yapacağınız anlarda yanınızda su şişesi bulundurmanın uzun vadeli sağlık bakımından da yararlı olabileceğini dile getirdi.

Yapılan araştırmayı değerlendiren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Günay Budagova, aşırı sıcaklarda, bir hastalıktan iyileşme sürecinde ve hamilelik sürecinde daha fazla su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Erkeklerin günde 2 buçuk, kadınların ise 2 litre su tüketmesi gerektiğini de aktaran Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Günay Budagova, şunları belirtti:

"Daha az su tüketimi doğrudan stres oluşturmaz ama vücutta hormon dengesini bozarak, zihinsel performansı etkiler bu da strese tepkiyi arttırır. Su eksikliği (dehidrasyon) ile ruh sağlığı arasında güçlü bir ilişki vardır. Düşük sıvı seviyeleri hormon değişikliklerine, bilişsel bozukluğa, kötü uykuya ve ruh halimizi bozabilecek belirtilere neden olur. Hafif dehidrasyon bile kortizol (stres hormonu) seviyesini yükseltebilir. Buna karşılık, mutluluk hormonu üretimi azalır. Aniden serotonin, dopamin ve oksitosin gibi iyi hissettiren nörotransmitterlerin sentezi azalır. Bu hormonal dengesizlikler bireyi sinirli, üzgün, bitkin bir hale dönüştürebilir. Dehidrasyon, elektrolitlerinizin dengesini de bozar. Elektrolitler, diğer birçok görevin yanı sıra bilişsel işlevlerinizi düzenler. Elektrolit düzeylerinde dengesizlik olduğunda; dikkat, öğrenme, karar verme, hafıza gibi bilişsel süreçler de etkilenir. Kortizol, vücudun birincil stres hormonudur ve strese karşı aşırı kortizol tepkisi, kalp hastalığı, diyabet ve depresyon riskinin arttırabilir."

Dr. Günay Budagova, susuzluğun sadece ruh halinizi etkilemekle kalmadığını savaş ya da kaç tepkisini tetiklediğini de belirtti.