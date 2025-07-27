Susuzluktan şehit olan Mehmetçik toprağa verildi! Askerleri şemsiye ile korudu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Hatay İskenderun’da şehit olan Er Semih Erdoğan için memleketi Giresun’un Bulancak ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan genç bir kadın askerleri güneşten korumak için şemsiye tuttu. Duygusal anların yaşandığı törende şehit er, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan İkmal Er Semih Erdoğan için memleketi Giresun'un Bulancak ilçesinde tören düzenlendi.

Sarayburnu Camii'nde düzenlenen törene, şehidin babası Şerafettin ve annesi Ayşe Erdoğan'ın yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, milletvekilleri, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Tören sırasında bir kız, askerleri güneşten korumak için şemsiye tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı ile kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri törene çelenk gönderdi. Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Semih Erdoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Kuşluhan köyünde dualarla toprağa verildi.

Susuzluktan şehit olan Mehmetçik toprağa verildi! Askerleri şemsiye ile korudu

Susuzluktan şehit olan Mehmetçik toprağa verildi! Askerleri şemsiye ile korudu

Susuzluktan şehit olan Mehmetçik toprağa verildi! Askerleri şemsiye ile korudu

Susuzluktan şehit olan Mehmetçik toprağa verildi! Askerleri şemsiye ile korudu

Susuzluktan şehit olan Mehmetçik toprağa verildi! Askerleri şemsiye ile korudu

Susuzluktan şehit olan Mehmetçik toprağa verildi! Askerleri şemsiye ile korudu

Susuzluktan şehit olan Mehmetçik toprağa verildi! Askerleri şemsiye ile korudu

Susuzluktan şehit olan Mehmetçik toprağa verildi! Askerleri şemsiye ile korudu

Susuzluktan şehit olan Mehmetçik toprağa verildi! Askerleri şemsiye ile korudu

Susuzluktan şehit olan Mehmetçik toprağa verildi! Askerleri şemsiye ile korudu

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