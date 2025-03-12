Süt devi krize boyun eğdi! İcralık oldu, satışa çıkarıldı

Balıkesir İcra Dairesi, yarım asırlık süt fabrikası Kay Süt'ü satışa çıkardı.

Patronlar Kulisi’nden Ercan Öztürk’ün haberine göre, Türkiye'de son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları ve parasal sıkılaşma adımları neticesinde birçok şirket, yüksek faiz oranları karşısında ekonomik sıkıntıya girerek art arda iflas etmeye devam ediyor. 1970'li yıllarda temeli atılan ve yıllardır Türkiye'nin en bilinen süt üreticileri arasında gösterilen Kay Süt, 2022 yılında yapılan satış işleminin ardından zor günler geçiriyor.

Türkiye'nin dev şirketi iflasın eşiğinde. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde de iş yapmıştı

Yıldızlar SSS Holding tarafından 2022 yılında satın alınan şirket, içerisine girdiği mali darboğazdan çıkamayınca konkordato talep etti.

BİLİRKİŞİ FİYATI BELİRLEDİ

Balıkesir İcra Dairesi tarafından görevlendirilen bilirkişi, yarım asırlık süt fabrikasıyla ilgili rapor hazırladı. Hazırlanan raporun sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi: Tapu kaydına göre Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 8109 ADA 6 parselde kayıtlı 34.432,57 m² yüzölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmaz, değerlemesinde; mevkii, konumu, imar durumu, vasfı, alt yapısı, ulaşımı vb. gibi özellikleri dikkate alınarak, aynı bölgede 08.08.2024 keşif tarihi itibariyle geçerli serbest emlak piyasası da araştırılarak değerlendirilmiş olup, yapılan değerlendirme sonucunda taşınmazın toplam değerini 619 milyon 786 bin TL olarak belirlendi.

İflas ve konkordatolar 6 yılda 17 bine dayandı

BANKA, SATIŞ TALEP ETTİ

Kay Süt'e ait borçların önemli bölümü Garanti Bankası'na yönelik olduğundan, dev banka şirketin Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan fabrikasının icradan satışını talep etti. Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü'nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi.

Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapıldı. Ancak devasa fabrikaya alıcı çıkmadı. Fabrika bu defa da Çağlayan Görgülü’nün alacağından dolayı satışa çıktı. Balıkesir İcra Dairesi, ikinci kez satışa çıkarılan fabrika için 619 milyon 786 bin TL fiyat belirledi. 12 Şubat tarihinde yapılan ihalede araziye alıcı çıkmadı. Balıkesir İcra Müdürlüğü, M.K.’nın alacağından dolayı fabrikayı bir kere daha satışa çıkardı. 8 Nisan 2025 tarihinde tapılacak ihalede fabrikanın muhammen bedeli 553 milyon 610 bin TL olarak belirlendi.

KEÇİ PEYNİRİ VE SÜTÜNÜN SATILMASINA ÖNCÜLÜK ETTİ

Bigadiç'te başladığı süt işletmeciliğini geliştirerek Balıkesir'de devam ettiren ve yem, peynir, besicilik, akaryakıt işletmeciliği sektörüne de giren Kemal Ayhan, yüzlerce kişiye istihdam kapısı oldu. Balıkesir ve Türkiye Kemal Ayhan adını, 90'lı yılların ikinci yarısında, özelleştirilen SEK Balikesir Fabrikasına talip olarak satın almasıyla tanıdı. Burada Kay Süt markasını yaratan Kemal Ayhan, İşletmenin kapasitesini arttırarak tüm Türkiye'ye ürünlerini ulaştırdı. Kısa süre sonra da Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasına adını yazdırmayı başardı. Kemal Ayhan'ın baş harflerinden oluşan Kay firması, Keçi Sütü ve Keçi Peynirinin ülke genelinde fabrikasyon olarak satılmasına öncülük etmişti. Ayhan, 11 Şubat 2022 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.