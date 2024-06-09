Süt dolu kovaya düşen bebek boğuldu

Edinilen bilgilere göre, olay Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi. 14 aylık L.B., iddiaya göre ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü.

Durumu fark eden aile hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, solunumu duran L.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği evde inceleme yaparken, L.B.'nin yaşam mücadelesinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.