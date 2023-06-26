Süt otu soğuk algınlığına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Soğuk algınlığına iyi gelen süt otunun faydaları dikkat çekti. Süt otuyla ilgili detaylar...

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı, nezle ya da bir diğer adıyla nazofarenjit, üst solunum yollarınızda (burun ve boğazınızda) meydana gelen viral bir enfeksiyondur. Yılın her mevsiminde görülebilen ve bütün dünyada yaygın olan bir hastalık türüdür. Enfeksiyon süreci büyük rahatsızlık verse dahi, genellikle zararsızdır. Soğuk algınlığı birçok farklı virüs türünden kaynaklanabilir.

SÜT OTU NEDİR?

Sütotugiller familyasından; bir veya çok yıllık, odusu veya otsu bir bitkidir. Çiçekleri kırmızı, beyaz veya mavidir. Yurdumuzda polygala supina ve polygala anatolica denilen türleri vardır. Kökü kullanılır. Kokusu bulantı vericidir.

NASIL KULLANILIR?

Kullanılacağı zaman kuru kökler parçalanarak suyla kaynatılır. Tesirli madde saponindir. Bundan başka şahmi yağ ve golterin isimli madde vardır.

Haşlaması soğuk algınlığında, nezlede her iki saatte bir çorba kaşığı içilir.

ZARARI VAR MI?

Yüksek dozda kullanılacak olursa kusturur.