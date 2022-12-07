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Süt ürünlerine yeni düzenleme mi geldi? Süt ürünleri alırken neye dikkat etmeli?

Fermente süt ürünlerinde yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre süt ve süt ürünlerinde bazı ifadeler kullanılmayacak. Vatandaşlar süt ve süt ürünleriyle ilgili değişiklikleri merak ediyor. Peki, Süt ürünlerine yeni düzenleme mi geldi? Süt ürünleri alırken neye dikkat etmeli?

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:39
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Süt ürünlerine yeni düzenleme mi geldi? Süt ürünlerine zam mı geldi?

Süt ürünlerine yeni düzenleme mi geldi? Süt ürünleri alırken neye dikkat etmeli?
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Süt ve süt ürünlerinin satışına yönelik yeni bir uygulama getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan süt ve süt ürünlerine yönelik yeni düzenlemede artık o ifadeler yer alamayacak. Peki, Süt ve süt ürünlerine yeni bir düzenleme mi geldi? Süt ürünleri alırken neye dikkat etmeli?

Fermente süt ürünleri tebliğinde değişikliğe gidildi. Tebliğ, fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerini belirliyor.

Tebliğ çerçevesindeki ürünlerin üretiminde kullanılan starter kültürlere ilave olarak eklenebilecek yan kültürlerin, etiket bilgilerinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Fermente süt ürünlerinde; koyun sütü aroması, keçi sütü aroması ve tereyağı aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri kullanılamayacağı hükmüne bağlandı.

Süzme yoğurdun da ayrıca tanımı yapılarak, ürüne dair protein içeriğinin en az kütlece 100 gramda 8 gram olması gerektiği belirlendi. Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken, bu oran yüzde 0,8'e düşürüldü.

Piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023'e kadar geçiş süreci tanındı. Yapılan düzenlemelerle, Avrupa Birliğine uyumun yanında taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.

O İFADELER KULLANILMAYACAK

Öte yandan fermente süt ürünlerinin etiketlerinde, “köy”, “ev”, “geleneksel, çiftlik” ve “yüzde 100” gibi ifadeler almayacağı belirtildi

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