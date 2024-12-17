Süte zam geldi! Yeni fiyatı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Süte zam geldi! Yeni fiyatı belli oldu

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt alım fiyatını 17,15 lira olarak belirledi.

Çiğ süt 1 Ocak 2025'ten itibaren yeni tarifeye geçecek. Ulusal Süt Konseyi'nin (USK), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlendi.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.

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