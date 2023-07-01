Sütleğen bitkisi cildi yeniliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Cildin yenilenmesine yarayan sütleğen bitkisinin faydaları dikkat çekti. Sütleğen bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde...

SÜTLEĞEN BİTKİSİ NEDİR?

Sütleğengiller familyasından; süt gibi beyaz ve zehirli bir özsuyu taşıyan, bir veya çok yıllık, otsu veya odunsu bir bitkidir. Yurdumuzda 60 kadar çe idi vardır. Önerilen miktardan fazla kullanılmamalıdır.

SÜTLEĞEN NASIL KULLANILIR?

Sütleğen otunun çayı yapılarak ya da farklı bir şekilde değerlendirilerek ağız yoluyla tüketilmesi tavsiye edilmez, önce bunu bir söylemiş olalım. Zira kendisinin öz suyu (sütü) zehirli olarak bilinir ve iç organlarda tahribatlara neden olabilir.

Peki, sütleğen nasıl kullanılır derseniz, siğiller için genel olarak doğrudan öz suyu yani sütü siğil olan bölgeye sürülerek kullanılabiliyor. Ama cilt üzerinde de kızarıklık, kaşıntı gibi sorunlara neden olabileceğinden hassas ciltlere sahip olanların özellikle temkinli davranması gerekiyor.

Bu yüzden en yaygın ve güvenilir kullanım şekli bu bitkiden hazırlanan sütleğen yağını kullanmak olarak kabul ediliyor. Aktarlardan ve doğal ürünler satan ve güvenilir online alışveriş sitelerinden elde edebileceğiniz sütleğen yağını cildiniz üzerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Son olarak faydalarında da söz ettiğimiz gibi sütleğen otundan elde edilen öz suyunun balık avlamak için kullanıldığı da biliniyor. Balık avlanacak bölgedeki suyun üzerine sütleğen öz suyunun dökülmesi sonucu çok daha kolay balık avlanabildiği iddia ediliyor.