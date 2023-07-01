Sütleğen bitkisi kabızlığı böyle kesiyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kabızlığa bitiren sütleğenin faydaları dikkat çekti. Sütleğen bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

KABIZLIĞI BÖYLE KESİYOR

Kuvvetli müshil etkisiyle sütleğen otu kabızlığa iyi geliyor.

KABIZLIK NEDİR?

Konstipasyon veya bilinen adı ile kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, haftada üçten az bağırsak hareketine sahip olmak olarak tanımlanır.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Geride bıraktığınız haftada 3'den az dışkılama yapmış olmak.

-Dışkının büyük, kuru ve sert olması

-Sıklığın ve dışkı miktarının az olması

-Tuvaletinizi zorlanarak çıkarmanız

-Bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığınızı hissediyorsanız

-Mide ağrısı ve kramplar

-Şişkinlik oluşmuşsa bunlar kabızlık durumunu işaret ediyor olabilir.

SÜTLEĞEN NASIL KULLANILIR?

Sütleğen otunun çayı yapılarak ya da farklı bir şekilde değerlendirilerek ağız yoluyla tüketilmesi tavsiye edilmez, önce bunu bir söylemiş olalım. Zira kendisinin öz suyu (sütü) zehirli olarak bilinir ve iç organlarda tahribatlara neden olabilir.

Peki, sütleğen nasıl kullanılır derseniz, siğiller için genel olarak doğrudan öz suyu yani sütü siğil olan bölgeye sürülerek kullanılabiliyor. Ama cilt üzerinde de kızarıklık, kaşıntı gibi sorunlara neden olabileceğinden hassas ciltlere sahip olanların özellikle temkinli davranması gerekiyor.

Bu yüzden en yaygın ve güvenilir kullanım şekli bu bitkiden hazırlanan sütleğen yağını kullanmak olarak kabul ediliyor. Aktarlardan ve doğal ürünler satan ve güvenilir online alışveriş sitelerinden elde edebileceğiniz sütleğen yağını cildiniz üzerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Son olarak faydalarında da söz ettiğimiz gibi sütleğen otundan elde edilen öz suyunun balık avlamak için kullanıldığı da biliniyor. Balık avlanacak bölgedeki suyun üzerine sütleğen öz suyunun dökülmesi sonucu çok daha kolay balık avlanabildiği iddia ediliyor.