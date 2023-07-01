Sütleğen bitkisi siğile iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan sütleğen bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Sütleğen bitkisi; Eski zamanlardan bu yana çözümü zor olarak bilinen siğil sorununu çözüyor, iyileşme sürecini hızlandırıyor.

SİĞİL NEDİR?

Siğiller mukoza ve cilt üzerinde meydana gelen benign (iyi huylu) lezyonlardır. HPV adı verilen bir virüs kaynaklı oluşan bu lezyonlar birçok alt tipe ayrılır. Siğillerin insanlar arasında yayılımı direkt ya da indirekt temas vasıtası ile olur. Derinin üst katmanı olan normal epitelyal bariyerin hasarlandığı durumlar siğil gelişimine zemin hazırlayabilir.

SÜTLEĞEN NASIL KULLANILIR?

Sütleğen otunun çayı yapılarak ya da farklı bir şekilde değerlendirilerek ağız yoluyla tüketilmesi tavsiye edilmez, önce bunu bir söylemiş olalım. Zira kendisinin öz suyu (sütü) zehirli olarak bilinir ve iç organlarda tahribatlara neden olabilir.

Peki, sütleğen nasıl kullanılır derseniz, siğiller için genel olarak doğrudan öz suyu yani sütü siğil olan bölgeye sürülerek kullanılabiliyor. Ama cilt üzerinde de kızarıklık, kaşıntı gibi sorunlara neden olabileceğinden hassas ciltlere sahip olanların özellikle temkinli davranması gerekiyor.

Bu yüzden en yaygın ve güvenilir kullanım şekli bu bitkiden hazırlanan sütleğen yağını kullanmak olarak kabul ediliyor. Aktarlardan ve doğal ürünler satan ve güvenilir online alışveriş sitelerinden elde edebileceğiniz sütleğen yağını cildiniz üzerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Son olarak faydalarında da söz ettiğimiz gibi sütleğen otundan elde edilen öz suyunun balık avlamak için kullanıldığı da biliniyor. Balık avlanacak bölgedeki suyun üzerine sütleğen öz suyunun dökülmesi sonucu çok daha kolay balık avlanabildiği iddia ediliyor.