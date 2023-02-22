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Sütleğen Otu nelere iyi gelir?

Halk arasında sütlüce otu olarak bilinen sütleğen otu içeriğinde zehir barındırmasına rağmen yeterli ölçüde kullanıldığında faydaar sağlıyor. İşte Sütleğen otunun faydaları ve hakkında bilinmesi gerekenler…

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 07:09
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Sütleğen Otu neye iyi gelir?

Sütleğen Otu nelere iyi gelir?
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İlginç bir isme sahip olan sütleğen otu, doğada kendiliğinden yetişen şifasının yanında zararı da olabilen bir ot türü. Dezenfektan özelliği olduğu için cilt yaralarının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Sedef hastalığı için de etkili olduğu söylenir. İnsanlık tarihi kadar eski bir bitki olan sütleğen otunun geleneksel tedavideki kullanımı oldukça eski tarihlere dayanır.

Bitkiyi tanımayan, şifasından faydalanma yöntemlerini bilmeyen kişiler tarafından kullanılması çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Zehirli öz suyu nedeni ile bilinçsizce kullanılması istenmeyen durumlara yol açabilir. Bitkinin dallarında bulunan damarlı süt kanallarından elde edilen sütü en etkili kısmıdır.


Sütleğengiller familyasından gelen ve Latince ismi Euphorbia olan sütleğen otu, Spurge ve Euphorbe adlarıyla da anılır. Yeşil yaprakları ve dalları olan bitkinin çiçekleri sarıdır. Beyaz bir sütü vardır. Çok yıllık otsu bitki olan sütleğen kendiliğinden yetişir ve zehirli içeriğe sahip.
Dünya genelinde 2000’in üzerinde türü bulunan bitki Avrupa, Afrika ve Asya’da geniş bir yayılıma sahiptir. Türkiye’de ise 100 kadar çeşidi kendiliğinden yetişir. Karasal iklim koşullarını seven sütleğen otuna Bayburt, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bitlis, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri ve Yozgat illerimizde bolca rastlayabilirsiniz. Mayıs ve eylül ayları arasında çiçek açan sütleğen bitkisi çoğunlukla ormanlık alanlarda, kayalık yamaçlarda ve çorak arazilerde yetişir.

SÜTLEĞEN OTU NELERE İYİ GELİR

Halk arasında yaygın olarak kullanılan sütleğen otu birçok sağlık sorununun tedavisinde etkili. Genellikle cilt hastalıkları ve yaralar için kullanılan bitkinin farklı kullanım alanları da mevcuttur. Zehirli öze sahip olan bitkiyi bilinçsizce kullanmaya kalkışmak büyük tehlikeler yaratabilir. Sütleğen bitkisinin faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Sütleğen güçlü bileşenleri nedeniyle müshil ilacı kadar etkilidir. Kabızlık sorununu çözmede kullanılır. Hatta hemoroide bile iyi geldiği söylenir. Bu özelliği nedeniyle kilo vermede etkili olduğu hakkında görüşler vardır.

Sütleğen bitkisinin öz suyu ağrı kesici etkiye sahiptir. Diş ağrısına iyi gelir. Ayrıca diş çekimlerini kolaylaştırmak amacıyla da kullanılır.

Bağırsak kurtlarının düşürülmesinde etkili olduğu bilinir. Ama doktora danışmadan kullanmak tehlike yaratabilir.

Cildi yenileme özelliğine sahip olan bitki, cildi derinlemesine temizleyerek mikroplardan arındırır.

Cilt üzerindeki yaraların ve kesiklerin iyileşmesine yardımcı olur. Kesikler ve yaralar üzerine sütleğen otu sütü damlatılırsa hemen dezenfekte eder. İyileşme sürecini çabuklaştırır.
Akrep ve yılan gibi zehirli hayvanların ısırıklarına karşı etkilidir. Bu gibi durumlarda bitkinin özsuyu kullanılır.

Nasır ve siğil sorunun giderilmesinde sütlüce otunun sütünden faydalanılır. Siğil tedavisindeki kullanımı oldukça eskidir.

Ayak ve el mantarları için etkili olan sütleğen otu sedef hastalığının tedavisinde de kullanılır.

Sıtma ve sarılık tedavisindeki kullanımı çok eski yıllara dayanır.

Sürekli ilaç kullanıyorsanız ve kronik bir hastalığınız varsa doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmamalısınız.

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