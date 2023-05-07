Sütlü domates çorbası nasıl yapılır? Sütlü domates çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Sütlü domates çorbasını yapmak isteyenler sütlü domates çorbası tarifini ve sütlü domates çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, sütlü domates çorbası nasıl yapılır? Sütlü domates çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Sütlü domates çorbası nasıl yapılır? Sütlü domates çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Sofralarda sıkça gördüğümüz domates çorbası yapılışı itibariyle kolay bir çorba. Hazır karışımları marketlerden bulabileceğiniz gibi sütlü domates çorbasını yapmak isteyenler için sütlü domates çorbası tarifini ve sütlü domates çorbasının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, sütlü domates çorbası nasıl yapılır? Sütlü domates çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte sütlü domates çorbasının tarifi..

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SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 2 tepeleme yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 5 adet domates

- 4 su bardağı su

- Yarım su bardağı süt

SÜTLÜ DOMATES ÇORBA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle domatesler rendelenir. Ardından tereyağı ve sıvı yağ tencereye alınır, tereyağı eritilir.

Tereyağı eridikten sonra un eklenerek biraz kavrulur. Unun kokusu çıktıktan sonra domates salçası eklenir ve biraz karıştırılarak kavrulur

Rendelenmiş domatesler eklenir. 3-4 dakika daha kavrulur.

4 su bardağı su eklenerek çırpılır, kısık ateşte pişmeye bırakılır. Dilerseniz bu aşamada veya servisten önce çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayabilirsiniz.

Tuz ve süt eklenerek karıştırılır. Hazır olan çorba ocaktan alınarak kaselere paylaştırılır. İsteğe göre üzerine kaşar peyniri rendesi ve karabiber serpilir.

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