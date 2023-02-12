﻿Gaziantepli sutopu oyuncusu ve ailesinden acı haber geldi

Türkiye Sutopu Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Aybüke Aksoy'un annesi, babası ve erkek kardeşiyle vefat ettiğini bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı en büyük deprem felaketinde Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Aybüke Aksoy'un, annesi, babası ve erkek kardeşiyle birlikte vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aksoy ailesine Allah'tan rahmet, camiamıza başsağlığı dileriz. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.