İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı “Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesinde, 200 sanık, 40 tutuklu ve 704 yıla varan ceza talepleri bulunuyor.

İddianamede CHP’nin iki milletvekili ilgili bölümleri ifadeler arasında geçen kişi ve olayları … ile atlayarak şöyle özetledim:

“… Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a… para desteği sağladığı tespit edilmiştir.

Bulut hakkındaki iddia:

Seyhan Belediyesi'nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Oya Tekin' in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1.000.000 dolar verdiği, (Burhanettin Bulut' un halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.)

Bulut iddianamenin açıklanmasından sonra şu paylaşımı yaptı:

“İsmimin, hiçbir somut delile dayanmayan iddianame görünümlü bir iftiranameye asılsız biçimde monte edilmeye çalışıldığını görüyorum.”

Karabat hakkındaki iddialar:

2024 yılı yerel seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu’nun verdiği talimat üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerden 'seçim için destek' adı altında para toplayan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5.000.000 lira rüşvet verdiği, (Özgür Karabat'ın halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.)

… Yanında Mustafa Selanik mahlaslı Mesut Aykın'ın olduğu sırada Esenyurt Sheraton Otel' de Özgür Karabat ile görüştüğünü, Ömer Güngör aracılığıyla Özgür Karabat’ın, İkitelli' de bulunan ofisine 06/03/2024'te parayı gönderip, teslim ettiğini…

2019 yerel seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu’nun İBB'yi kazanmasından sonra Özgür Karabat’ın genel müdür olarak getirmiş olduğu Alper Kolukısa aracılığı ile 21-b pazarlık ihaleleri ile çok sayıda garajın tamir bakım ve onarım işlerinin Özgür Karabat’ın mali müşaviri olduğu Ulaşım A.Ş. firmasına verildiğini…

Karabat’ın iddianame öncesi hakkındaki haberlere ilişkin 4 Haziran 2025’te yaptığı açıklama:

“Sözde Aktaş’tan ben 5 milyon liralık rüşvet istemişim. İlk çelişki burada başlıyor. Aktaş, bu parayı İkitelli’deki ofisime gönderdiğini söylüyor. Daha sonraki ifadesinde parayı akaryakıt istasyonunda teslim ettiğini belirtiyor. İkinci çelişki de burada.”

Değerli okurlarım,

Bu iddialar 19 Mart’ta CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı ve tutuklama sonrası medyada yer aldı.

Bulut ve Karabat hakkında iddianamede yer alan hususlar haklarında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş.

Adalet Bakanlığına intikali sonrası dokunulmazlıklarının kaldırılması için meclise gönderilecek. Komisyonda görüşüldükten sonra da muhtemelen genel kurulda oylanacak.

Dokunulmazlıkları kaldırılırsa da haklarındaki iddialar konusunda yargılanacaklar.

CHP lideri Özgür Özel dedi ki:

“Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluk yapan varsa, hırsızlık yapan varsa, suça bulaşan varsa Allah da belasını versin, biz de vereceğiz belasını.”

“Allah bütün hırsızların bin kere belasını versin…”

Mansur Yavaş dedi ki:

“Bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan ve yaptıklarının hesabı sorulmadan asla adaletten bahsedilemez.”

Anayasaya göre:

“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.”

İddianamede bunlar ile Aktaş’ın ve gizli tanıkların “miş, muş” şeklindeki ifadeleri elbette delil sayılmaz.