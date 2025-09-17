Sütten 10 kat fazla D vitamini taşıyor! Kışa meydan okuyan iki balık

D vitamini eksikliği, modern yaşamın en yaygın sağlık sorunlarından biri haline geldi. Güneş ışığının azaldığı sonbahar ve kış aylarında, bu eksiklik kemik erimesinden bağışıklık zayıflığına kadar pek çok sorunu tetikledi. Ancak yeni araştırmalar, günlük D vitamini ihtiyacını karşılamanın en etkili yolunun süt gibi fortifiye gıdalardan değil, doğal kaynaklı yağlı balıklardan geçtiğini gösterdi. Özellikle somon ve sardalya, sütteki D vitamini miktarının katbekat üzerinde bir zenginlik sunarak öne çıktı.

Beslenme uzmanları, bu balıkların haftalık tüketiminin, takviye haplara gerek bırakmadan vücudu güçlendirebileceğini vurguladı.

Bir fincan (yaklaşık 240 ml) fortifiye sütte ortalama 100-120 IU (Uluslararası Birim) D vitamini bulunurken, somon ve sardalya gibi yağlı balıklar bu değeri kolayca aştı.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Michael Holick, "Yağlı balıklar, D vitamininin en biyoyararlı formunu doğal olarak sağlar; sütteki sentetik ekleme ise emilim açısından sınırlıdır" diye konuştu.

Holick'in araştırması, vahşi yakalanmış somonun 100 gramında 988 IU D vitamini içerdiğini ortaya koydu. Bu, sütteki miktarın yaklaşık 10 katı. Farm-raised somon ise bu değerin sadece yüzde 25'ini sunsa da, yine de sütle kıyaslandığında üstün kaldı.

Somon, omega-3 yağ asitleri ve proteinle dolu bir süper gıda olarak biliniyor. Danimarka Teknik Üniversitesi'nden Jette Jakobsen'in çalışması, Baltık Denizi'nde yakalanan somonun 100 gram porsiyonunda 556-924 IU D vitamini bulunduğunu doğruladı. Bu, günlük önerilen 600 IU alımının yüzde 70-116'sını tek başına karşıladı.

Araştırmacılar, somonun D vitamini seviyesinin balığın doğal yaşam alanına ve beslenmesine bağlı olarak değiştiğini, ancak genel olarak süt gibi süt ürünlerinden çok daha etkili olduğunu belirtti.

Prof. Holick, vahşi somonun "kemik sağlığını koruyan doğal bir kalkan" olduğunu ifade ederek, haftada iki porsiyon tüketimi önerdi.

Sardalya ise somonu bile gölgede bırakacak bir D vitamini deposu. Mısır'daki klinik araştırmalarda, kurutulmuş sardalyanın 100 gramında 48.86 mikrogram (yaklaşık 1954 IU) D vitamini tespit edildi.

Sütteki değerin 20 katından fazla. KlinMed Journals'da yayımlanan tarihli bir çalışma, konserve sardalyanın bile günlük ihtiyacın yüzde 70'ini sağlayabildiğini gösterdi.

Uzmanlar, sardalyanın kemiklerdeki kalsiyum emilimini artırarak osteoporoz riskini azalttığını vurgulayarak, "Sardalya, uygun fiyatlı bir D vitamini bombası; özellikle çocuklar ve yaşlılar için ideal" diyen ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden (NIH) araştırmacı Dr. Michal Melamed, 2009 tarihli bir çalışmasında bu balığın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kanıtladı.

Bilimsel veriler, somon ve sardalyanın D vitamini faydalarının ötesine geçtiğini ortaya koydu.

EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) panelleri, yağlı balık tüketiminin kalp damar hastalıklarını önlemede rol oynadığını belirtti.

Bir meta-analiz, haftalık 300 gram somon alımının kan D vitamini seviyelerini yüzde 20 artırdığını gösterdi. Sardalya ise taurin ve magnezyum gibi ek besinlerle diyabet yönetiminde yardımcı oldu.

PMC'de yayımlanan tarihli bir inceleme, bu balıkların omega-3'le birleşik etkisinin iltihaplanmayı azalttığını vurguladı.

Uzmanlar, bu balıkları fırınlama veya ızgara gibi hafif pişirme yöntemleriyle tüketmeyi tavsiye ediyor; zira kızartma D vitamini kaybına yol açabildi.

NIH'nin devam eden klinik denemeleri, somon ve sardalyanın takviye alternatiflerini test ediyor ve sonuçlar umut verici.

Prof. Holick, "D vitamini eksikliğiyle mücadelede, doğal gıdalar her zaman öncelikli olmalı" dedi.