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Asya Kış Oyunları bakın hangi ülkeye verildi

Asya Olimpiyat Konseyi beklenen açıklamayı yaptı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 21:34
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Suudi Arabistan 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapacak

Asya Kış Oyunları bakın hangi ülkeye verildi
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Suudi Arabistan'ın ev sahipliği başvurusu, Asya Olimpiyat Konseyi'nin (OCA) 41. Genel Kurulu'nda oy birliğiyle onaylandı.

Suudi Arabistan, ülkenin 500 milyar dolarlık NEOM megakent projesinin bir parçası olarak inşa edilen bir kayak merkezi olan Trojena'da 2029 Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Açıklamada, Trojena'nın "Asya Kış Oyunlarına ev sahipliği yapan ilk Batı Asya şehri" olacağı belirtildi.

Yaklaşık 60 kilometrekarelik bir alana yayılan ve yüksekliği 1.500-2.600 metre arasında değişen bir dağ destinasyonu olarak tanımlanan Trojena'nın 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.


 

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